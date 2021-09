Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang điều trị cho bệnh nhân A.T (8 tuổi, trú tại xã Đắk Choong, huyện Đắk Glei) bị thương do mũi tên kim loại bắn cắm trúng vùng đầu.



Trước đó, A.T đi săn chuột với người khác trong làng. Trong lúc săn, một mũi tên vô tình bắn trúng vào mắt trái của A.T rồi găm sâu vào bên trong. Người thân đã đưa A.T tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu trong tình trạng mắt trái sưng, chảy máu và có dị vật cản quang đâm xuyên.

Hình ảnh mũi tên găm sâu trong đầu bệnh nhi 8 tuổi - Ảnh Hà My

Qua thăm khám, chụp chiếu, các bác sĩ thấy có dị vật là một kim khí tự chế, cắm xuyên nhãn cầu và đi sâu tới nền sọ. Các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương cùng bác sĩ Khoa Mắt quyết định thực hiện phẫu thuật lấy bỏ nhãn cầu và lấy bỏ dị vật trong hố mắt và trong sọ.

Mũi tên được các bác sĩ lấy ra khỏi đầu nạn nhân

Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy dị vật là 1 thanh kim loại được mài sắc nhọn có kích thước 0,5x8cm. Do bệnh nhân bị đứt rách, tổn thương nghiêm trọng phần mắt nên các bác sĩ buộc phải cắt bỏ mắt trái. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân A.T đã dần ổn định.