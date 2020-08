Thông tin trên được Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH MTV (Samco) vừa kiến nghị UBND TP.



Theo kế hoạch ngày 15-8, bến xe Miền Đông mới sẽ đưa vào hoạt động giai đoạn 1, với việc điều chuyển tất cả các tuyến hành trình từ TP HCM đi các tỉnh phía Bắc về đây hoạt động.

Toàn cảnh bến xe Miền Đông mới (Gia Minh)

Thế nhưng, theo Samco, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các tuyến vận tải trên chỉ đạt công suất 30% so với bình thường do hành khách ngại đi xe đông người; đồng thời, các địa phương có trường hợp lây nhiễm Covid- 19 trong cộng đồng cũng cắt giảm số chuyến vận tải hành khách liên tỉnh. Ngoài ra, cùng cả nước thực hiện các quy định phòng chống dịch, Samco đề xuất UBND TP sẽ tạm hoãn đưa bến xe Miền Đông mới vào hoạt động cho đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam được kiểm soát hoàn toàn, không còn ca lây nhiễm ngoài cộng đồng.

Trong thời gian này, Samco sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục ký hợp đồng thuê đất với Sở TN-MT đồng thời phối hợp Sở GTVT tổ chức sắp xếp, điều chuyển (giai đoạn 1) các tuyến vận tải hành khách cố định tại bến xe hiện hữu sang bến xe mới.