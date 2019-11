Chiều ngày 22-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, xác nhận bị can Đặng Thanh Tùng (SN 1993, ngụ tổ 10, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đã tử vong trong thời gian tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm người chưa thành niên".



Vết bầm tím trên cơ thể bị can Đặng Thanh Tùng

"Khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh cũng đã tổ chức khám nghiệm đầy đủ cả rồi, kết luận nguyên nhân cả rồi. Chúng tôi cũng đã mời Viện pháp y của Bộ Công an về để điều tra, làm rõ nguyên nhân cho khách quan nên chờ văn bản kết luận"- đại tá Nguyễn Văn Trung thông tin.

Theo đơn phản ánh của ông Đặng Văn Hiệp (SN 1964, là bố của bị can Đặng Thanh Tùng) gửi các cơ quan chức năng ngày 21-11, gia đình ông bất ngờ nhận được thông tin anh Tùng đã tử vong trong thời gian bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam.

Trong đơn ông Hiệp nêu: "Khoảng 23 giờ ngày 21-9, con trai tôi có chở khách đi 10 phút, sau đó quay về nhà. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, con tôi bị cơ quan công an đưa đi và không quay về. Sau đấy gia đình nhận được thông báo về sự việc Tùng có liên quan đến vụ môi giới mại dâm. Trước khi bị bắt giữ, con tôi hoàn toàn khỏe mạnh".

Cũng theo đơn, đến ngày 21-11, gia đình có nhận được thông tin anh Đặng Thanh Tùng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, tuy nhiên khi tới nơi anh Tùng đã tử vong.

"Sau khi nhận được thông tin, gia đình tôi đã vào viện thì biết chồng tôi đã mất. Khi được vào gặp thì mọi người phát hiện trên người chồng tôi có nhiều vết bầm, thâm tím trên người. Gia đình rất bức xúc và sẽ làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân sự việc. Trước đấy, tôi nghe nói chồng tôi đã 2 lần đi cấp cứu trong thời gian bị tạm giam"- chị Nguyễn Thị Lan (SN 1993, vợ của bị can Tùng) cho biết.

Gia đình lo hậu sự cho anh Đặng Thanh Tùng

Đại tá Nguyễn Văn Trung cho biết trước khi bị bắt tạm giam để điều tra hành vi "Môi giới mại dâm người chưa tới 16 tuổi", bị can Tùng đã có tiền sử về bệnh huyết áp cao, viêm gan B và tiểu đường tuyp B. "Bị can khi bị ốm đã được đưa tới bệnh xá của Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam điều trị khoảng 10 ngày rồi, có cả người nhà vào chăm. Đến khi bị nặng đưa ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam thì nạn nhân mới mất"- đại tá Trung thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam, bị can Đặng Thanh Tùng bị tạm giam đã 2 tháng.

Còn các vết thâm trên cơ thể, đại tá Trung cho biết pháp y kết luận do tác động trong quá trình cấp cứu (dùng lực hô hấp) dùng tác động mạnh để cứu nạn nhân gây nên.