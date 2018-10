Bị chia tay, cán bộ nội chính dọa tung ảnh "nóng" của người tình lên mạng

05/10/2018 15:29

Ngày 5-10, ông Nguyễn Bảo Trung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang, cho biết đang xem xét có hình thức kỷ luật đối với ông H.T.B (cán bộ Phòng Nội chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh An Giang) vì bị tố cáo có hành vi quan hệ bất chính và có lời lẽ xúc phạm với một phụ nữ đơn thân có con nhỏ trên địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nội dung tin nhắn này được cho là của ông B.với chị P. gần đây

Trước đó vào ngày 24-9, chị M.K.P (SN 1994; tạm trú phường Bình Đức, TP Long Xuyên) gửi đơn đến các cơ quan chức năng và Văn phòng UBND tỉnh An Giang để cầu cứu về việc chị này bị ông B. thường xuyên quấy rối và đe dọa sẽ tung ảnh "nóng" lên mạng xã hội như Facebook và Zalo. Lý do mà ông B. đưa ra là vì muốn tiếp tục quan hệ bất chính với chị P. cho dù bản thân ông này đang có vợ con ở quê nhà thuộc huyện Tri Tôn (An Giang).

"Tôi bắt đầu quen biết và có quan hệ tình cảm với anh B. từ tháng 9-2017 vì nghĩ rằng anh ấy chưa có vợ con. Thế nhưng, khi biết được sự thật này thì tôi quyết định chia tay với anh ấy. Kể từ khi nói lời chia tay thì cứ cách vài ngày là anh ấy lại quấy rối tôi bằng cách nhắn tin qua điện thoại thường dùng hoặc bằng số sim khác với những lời nói dâm tục rất khó nghe. Tôi rất khẩn thiết xin cấp lãnh đạo xử lý dứt điểm chuyện này và có biện pháp kỷ luật đối với anh B. để cho mẹ con tôi được sống yên thân"- chị P. đề nghị.

T.Nốt