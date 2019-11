Ngày 10-11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể Nguyễn Văn T. (39 tuổi, quê Nghệ An) cho người thân đưa về quê an táng.



Trước đó, T. cùng nhiều công nhân Công ty TNHH Fotai Việt Nam (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) tiến hành tắt các máy tạo sợi để vệ sinh máy móc.

Khu vực máy kéo sợi nơi nạn nhân gặp tai nạn lao động

Vụ việc xảy ra tại một công ty đóng tại Bình Dương

Vệ sinh xong, công nhân cho các máy khởi động hoạt động trở lại. Lúc này mọi người nghe tiếng anh T. la thất thanh tại khu vực máy số 4. Khi mọi người chạy tới thì thấy anh T. đang nằm trên sàn nhà xưởng. Cánh tay phải bị cuộn sợi phế phẩm quấn chặt, trên người chảy nhiều máu.

Ngay lập tức mọi người đưa anh T. ra khỏi vị trí mắc kẹt rồi đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.