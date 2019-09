Tối 13-9, cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ chết người được cho là do điện giật xảy tại Quỹ tín dụng thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.



Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Lê Thành Tấn (34 tuổi, ngụ Bình Dương), nhân viên bảo vệ Quỹ tín dụng thị xã Dĩ An. Do cửa cuốn của trụ sở gặp trục trặc nên anh Tấn sửa chữa và bị điện giật chết lúc 17 giờ cùng ngày.

Xe cứu thương đưa đưa thi thể nạn nhân khỏi nơi bị nạn tối qua 13-9

Anh Tấn có vợ và 2 con nhỏ. Sáng sớm, trước khi đi làm anh hứa tối về sẽ đưa vợ con đi chơi trung thu nhưng lời hứa đó vĩnh viễn không thực hiện được.