Ngày 15-1, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp (Trung tâm BTXH, thuộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai) đang nuôi dưỡng, chăm sóc cho em Đinh Th. (11 tuổi, trú xã Đắk Kơ Ninh, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai).



Em Đinh Th. là trẻ vi phạm pháp luật khi dùng súng tự chế bắn cả gia đình chị gái là Đinh Thị B. (trú xã Đắk Kơ Ninh) gây xôn xao dư luận vào những ngày cuối năm 2020. Do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hoặc đưa vào trường giáo dưỡng nên Đinh Th. được nuôi dưỡng khẩn cấp cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm BTXH tỉnh Gia Lai.

Cô Tạ Thị Anh Đào, Giám đốc Trung trâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Gia Lai, cho biết khi mới được đưa tới trung tâm, Đinh Th. còn rất e ngại, ít tiếp xúc và hay ngồi một mình. Có buổi tối ngủ thì lén ra nằm ở cầu trượt khiến cán bộ quản lý phải đi tìm đưa về giường ngủ. Khi ăn, Đinh Th. cũng không biết dùng đũa, thìa mà chỉ bốc bằng tay. Nhiều lần, sau khi chơi trò chơi xong, các bạn cùng trang lứa chạy về phòng hết, nhưng Đinh Th. lại chạy ra ngồi một chỗ, chờ cán bộ hướng dẫn…

Vượt qua bi kịch, Đinh Th. (thứ hai từ phải sang) đang dần thích nghi với cuộc sống mới

Đặc biệt, do không thể nói được tiếng phổ thông nên Trung tâm BTXH phải cử cán bộ, cũng là người dân tộc Bahna với Đinh Th. để vừa quản lý vừa dạy dỗ.

Anh Đinh Văn Bí – người trực tiếp dạy dỗ, quản lý Đinh Th. – cho biết so với thời gian đầu, hiện giờ Đinh Th. đã hòa nhập rất tốt. Hằng ngày Đinh Th. đã cùng các trẻ em khác dọn dẹp, ăn uống, vui chơi và bắt đầu tập tô chữ theo mẫu.

"Bây giờ Đinh Th. ăn đã biết cầm đũa. Có hôm đang ăn còn bảo là lần đầu tiên trong đời được ăn cơm trắng, ăn ngon và ăn no khiến ai cũng phải nghẹn ngào. Khi được cho đi chơi ở siêu thị, ăn gà rán thì Đinh Th. rất hào hứng, chạy nhảy khắp nơi" – anh Bí kể lại.

Theo anh Bí, do Đinh Th. từ nhỏ đã sống trong vùng đặc biệt khó khăn, không được chăm sóc đầy đủ, không được đi học nên có nhiều khó khăn trong việc hòa nhập. Trước mắt phải dạy tiếng phổ thông kết hợp với dạy cách sinh hoạt hàng ngày cho Đinh Th.



Đinh Th. được xác định là người dùng súng tự chế bắn cả gia đình chị gái

Cũng theo anh Bí, trong thời gian tại đây, mỗi khi hỏi tới chị gái hoặc công an là Đinh Th. tỏ ra rất dè dặt không muốn nhắc tới. Có lần, Đinh Th. kể không biết tại sao công an lại đưa đi làm việc. Khi đó các cán bộ giải thích rằng do Đinh Th. nghịch súng là sai nên mới bị mời làm việc thì lúc đó Đinh Th. mới nhận thức được hành vi của mình là sai.



Khi được hỏi về cuộc sống trước đây thì Đinh Th. kể rằng từ ngày cha mất, mẹ nói đi rừng rồi không thấy về nữa nên em ở với chị gái. Chị gái vốn nghèo khó, con nhỏ nên gần như bỏ mặc Đinh Th.

Ở với chị, Đinh Th. thường xuyên bị đói nên hay chờ gia đình chị ăn cơm xong thì lục nồi tìm cơm nguội ăn. Nếu không, Đinh Th. đi lang thang trong làng, xem nhà nào có cơm nguội thì vào trộm ăn.

Theo cô Đào, hiện tại Đinh Th. đang rất muốn sống tại trung tâm, không muốn quay về làng cũ nữa. Tuy nhiên, do vẫn còn mẹ nên Đinh Th. không thuộc đối tượng nuôi dưỡng tập trung. Xét hoàn cảnh của Đinh Th. quá khó khăn, anh chị không có khả năng nuôi dưỡng, không có nguồn nên Trung tâm BTXH đã có văn bản đề nghị Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai xem xét, tạo điều kiện để Đinh Th. được ở lại Trung tâm theo đối tượng cần được bảo vệ khẩn cấp.

Do đã hơn 11 tuổi nhưng Đinh Th. vẫn chưa có giấy khai sinh nên Trung tâm BTXH cũng đã đề nghị địa phương làm gấp giấy khai sinh để năm học tới, Đinh Th. được đi học.

Anh Đinh Văn Bí, cán bộ Trung tâm BTXH tỉnh Gia Lai, kể lại quá trình thích nghi của Đinh Th.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 19-12, khi cả nhà chị Đinh Thị B. đang ăn cơm tại chòi rẫy thuộc xã Đắk Kơ Ninh, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai thì bị Đinh Th. dùng súng bắn làm 3 người trong gia đình bị thương phải đưa tới điều trị tại bệnh viện trong tình trạng trên người có nhiều vết thương do hỏa khí, với hàng chục viên đạn bi găm vào trong cơ thể. Trong đó, cháu Đinh L. (1 tháng tuổi, con chị Đinh Thị B.) bị dị vật ở mắt và sọ não, tình trạng mê man, nguy kịch.