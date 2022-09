Ngày 8-9, Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị), cho biết đã yêu cầu cán bộ liên quan viết kiểm điểm sau khi đưa nhầm giấy phép lái xe hạng C của người vi phạm trước thời hạn.



Bằng lái hạng C của tài xế H. (Ảnh: facebook)

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chụp biên bản vi phạm hành chính và giấy phép lái xe hạng C của tài xế T.Đ.H (33 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) kèm dòng tin "về trước thời hạn" gần nửa tháng. Thông tin này khiến dư luận bất ngờ dù sau đó đã nhanh chóng bị gỡ bỏ khỏi mạng xã hội.

Theo tìm hiểu, trước đó vào cuối tháng 5-2022, vì điều khiển xe tải vi phạm về tải trọng cùng một số vi phạm khác, tài xế H. đã bị cơ quan chức năng tước giấy phép lái xe 3 tháng, tính từ ngày 6-6 đến ngày 6-9.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Công an huyện Hải Lăng đã yêu cầu cán bộ liên quan báo cáo, giải trình sự việc.

Qua kiểm tra, xem xét khách quan, Công an huyện này xác định quá trình trao trả tem kiểm định (bị tước với thời hạn 2 tháng), do sơ suất cán bộ tổ xử lý đã đưa nhầm giấy phép lái xe hạng C của tài xế H. cho chủ xe tải vi phạm.

Công an xác định rõ trong quá trình trao trả giấy tờ không xảy ra hành vi tiêu cực.