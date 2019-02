Bị mất 100 triệu đồng, sau khi gọi người đến dọn vệ sinh dịp Tết

09/02/2019 12:25

Sáng 9-2, nguồn tin của Báo Người Lao động cho biết cơ quan Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã tiến hành thụ lý hồ sơ để điều tra vụ việc liên quan đến vụ một gia đình ở phường Thuận Phước báo bị mất trộm số tiền mặt trị giá 100 triệu đồng sau khi thuê người đến dọn vệ sinh để ăn Tết.



Trước đó, vào sáng 1-2 (tức 27 Tết), gia đình ông Trần Văn Hương (SN 1979, ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu) có thuê người chị ruột đến nhà riêng để dọn vệ sinh nhà cửa và tất cả các phòng bên trong.

Gia đình ông Hương báo mất 100 triệu đồng sau khi thuê người đến dọn vệ sinh vào sáng 1-2

Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, chị gái của ông Hương có dẫn thêm 2 người làm là một nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) và người phụ nữ khác (khoảng 55 tuổi) đến làm cùng.

Lúc 11 giờ 30 sáng cùng ngày, làm xong việc nên nam thanh niên này đươc bà Trần Thị Kim Hồng (vợ ông Hương) trả tiền công là 350 ngàn đồng và ra về trước.

Khoảng 3 tiếng sau, người chị ruột của ông Hương và người làm còn lại cũng làm xong việc và được bà Hồng trả tiền công, mỗi người là 500 ngàn đồng.

Thấy nhà cửa được dọn dẹp xong và sạch sẽ nên đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, vợ chồng ông Hương đi lên phòng ngủ (nằm ở tầng 1) để kiểm tra và lấy tiền đi chợ thì tá hỏa khi phát hiện 100 triệu đồng tiền mặt của gia đình bị lấy đi mất. Tuy nhiên, số tiền 20 triệu đồng còn lại, bao gồm 4 lốc tiền mặt có mệnh giá 50 ngàn đồng vẫn còn nằm y chỗ cũ.

Nghi ngờ số tiền lớn bị mất có thể do người dọn vệ sinh trước đó lấy đi nên ông Hương đã gọi chị gái và 2 người làm trước đó đến nhà mình để xác minh vụ việc. Sau khi trở lại nhà ông Hương, cả 3 người đều khẳng định mình không hề lấy trộm số tiền trên.

Quá bức xúc, ông Hương đã báo vụ việc cho Công An phường Thuận Phước để được làm rõ. Lực lượng Công an phường sau đó đã mời ông Hương và cả 3 người làm trên đến trụ sở để lấy lời khai nhưng cả 3 đều khẳng định mình không phải là thủ phạm.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được đưa lên Công an quận Hải Châu để thụ lý, điều tra làm rõ theo quy định.

Thông tin trực tiếp với phóng viên, ông Hương cho biết, số tiền bị mất bao gồm 5 lốc tiền mặt có mệnh giá 200 ngàn đồng được bỏ trong tủ gỗ nhưng không có khóa bảo vệ.

"Do gia đình đã thuê người thân đến dọn nhà nên mình rất an tâm và không nghĩ là bị mất tiền. Có thể do số tiền mặt trị giá 20 triệu đồng còn lại được gia đình chia thành nhiều lốc nên thủ phạm không thể đưa ra khỏi nhà, đành để lại và chỉ lấy số tiền mặt đúng 100 triệu đồng" – ông Hương thông tin.





V. Quyên