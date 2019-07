Boss - "thiên đường" mới của dân "bay"

Một đêm giữa tháng 7, chúng tôi theo chân C. tiếp tục vào Sunflower chơi nhưng vừa đến nơi thì quản lý đã nói: "Tối nay, các anh uống bia chơi với em út, để cho em út múa sexy rửa mắt thì được chứ nghe nhạc, chơi thuốc thì không được nhé anh". C. nghe vậy chửi: "Tụi anh có biết uống bia đâu. Nằm nhà từ sáng đến giờ, muốn đổi tí không khí mới qua đây... Bực". Vẫn với nụ cười đon đả, nhẹ nhàng để không làm khách phật lòng, quản lý khép nép: "Anh thông cảm, trên báo hôm nay đang chiến dịch, không chơi được. Hay là bên em lấy xe nhà đưa các anh qua Boss nhé. Bên ấy chơi OK lắm".

Boss thác loạn không thua Sunflower

Trong chớp mắt, một ôtô 7 chỗ đỗ xịch bên lề đường, C. và nhóm bạn nhanh chóng lên xe hướng về khu Trung Sơn. Ngồi trên xe, C. sảng khoái nói: "Tụi nó làm vậy là khôn lắm, tiền taxi từ đây qua đó chỉ chừng 100.000 đồng chứ có bao nhiêu nhưng làm thế này, khách sẽ cảm thấy cực kỳ hài lòng vì được chiều chuộng đến tận răng". Không đầy 30 phút, ánh đèn bảng hiệu của Boss (tức nhà hàng - karaoke Boss ở khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh) đã hiện ra trước mắt. Chúng tôi vừa đến nơi thì lập tức được quản lý nhà hàng tiếp đón rồi dẫn lên căn phòng rộng chừng chục mét vuông. "Các anh thông cảm, hôm nay khách đông, ngồi phòng này tuy chật nhưng nghe nhạc thì chất" - quản lý huyên thuyên.

Sau khi được C. "bo", quản lý đi ra ngoài gọi một số tiếp viên đi vào để khách lựa chọn. Vẫn những cô gái với bộ đồ mỏng dính chỉ đủ che những chỗ nhạy cảm, kích thích mọi ánh nhìn. Giống nhà hàng Sunlight, Sunflower,... khi vào Boss, các cô gái đều nói không thích hát karaoke mà năn nỉ: "Mấy anh ơi, "bay" luôn đi, hát chán lắm". Vậy là cuộc vui bắt đầu với những màn khám phá cơ thể giữa khách với tiếp viên, sau đó là "bay lắc".

Tàn cuộc chơi lúc trời về sáng, C. nhận xét đi chơi nhiều nên Boss phải được xem là thiên đường an toàn và lý tưởng bởi mang tiếng là huyện ngoại thành nhưng lại nằm giữa trung tâm giao thương của quận 1, quận 5, quận 7, quận 8 và gần kề cả quận 4. "Ở đây, sự chịu chơi của em út đủ làm bất cứ thượng đế nào cũng phải hài lòng" - C. khẳng định.