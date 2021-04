Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội (QH) khóa XIV, sáng 6-4, với đa số đại biểu (ĐB) QH tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV đối với các ông: Phan Thanh Bình, Phan Xuân Dũng, Nguyễn Văn Giàu, Nguyễn Hạnh Phúc, Trần Văn Túy.



Tỉ lệ tán thành cao

Tiếp đó, QH miễn nhiệm chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của QH đối với ông Phan Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của QH khóa XIV đối với ông Phan Xuân Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH khóa XIV đối với ông Nguyễn Văn Giàu; Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Hồ Đức Phớc; Tổng Thư ký QH khóa XIV đối với ông Nguyễn Hạnh Phúc.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử để QH bầu Phó Chủ tịch nước. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân là nhân sự được Chủ tịch nước đề cử để QH bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước thay thế bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Chiều cùng ngày, với 93,13% tổng số ĐBQH tán thành, QH đã thông qua nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8-1-1970; quê quán: xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm hóa học. Từ tháng 9-1992 đến tháng 7-1996 là giáo viên Trường PTTH Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang. Từ tháng 8-1996 đến 7-2001, bà là chuyên viên nghiên cứu tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy An Giang. Từ tháng 8-2001 đến tháng 8-2010, bà kinh qua các vị trí: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) và 5 tân ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ảnh: NGUYỄN NAM

Tại Đại hội XI của Đảng vào tháng 1-2011, bà được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó bà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, rồi Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Ngày 2-10-2015, Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định bà đảm nhận chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015. Ngay sau đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1-2016, tại Đại hội XII của Đảng, bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Sau đó bà trúng cử ĐBQH và làm Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang. Tại Đại hội XIII của Đảng vào tháng 1-2021, bà Võ Thị Ánh Xuân tái cử vào Trung ương khóa mới và tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 cho đến nay.

Bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chiều 6-4, với đa số ĐB tán thành, QH đã bầu 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH gồm: ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; ông Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường; bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Ban Công tác ĐB thuộc Ủy ban Thường vụ QH. Các nhân sự này cũng được giới thiệu để QH bầu làm Chủ nhiệm một số ủy ban của QH, Tổng Thư ký QH...

Cụ thể, ông Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê quán: thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, được giới thiệu để bầu làm Tổng Thư ký QH. Ông Cường là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ĐBQH khóa XIII, XIV. Ông Bùi Văn Cường từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Sau đó, ông được điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương. Từ năm 2016, ông là Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tháng 7-2019, Bộ Chính trị điều động, phân công ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 30-1-2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông Bùi Văn Cường được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972, quê quán: huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông Vinh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; ĐBQH khóa XIII, XIV. Ông được giới thiệu để bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của QH thay cho ông Phan Thanh Bình. Ông Nguyễn Đắc Vinh từng công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội. Từ năm 2011 đến tháng 4-2016, ông làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa IX, X. Tháng 1-2016, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Từ tháng 4-2016 đến 12-2019, Bộ Chính trị phân công ông Vinh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XIV. Tháng 12-2019, ông được điều động làm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 1-2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Đắc Vinh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Vũ Hải Hà sinh năm 1969, quê tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, được giới thiệu để bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH. Ông Hà là chuyên viên Vụ Đối ngoại Văn phòng QH từ năm 1995. Sau thời gian công tác tại đây, ông lần lượt được bổ nhiệm các vị trí Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng. Từ tháng 11-2013 đến nay, ông là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH. Tháng 1-2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông Hà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Quang Huy sinh năm 1966, quê ở huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, được giới thiệu để bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của QH. Ông Huy là ĐBQH các khóa XII, XIII, XIV. Ông Huy được luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An từ tháng 3-2014. Cuối năm 2017, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của QH. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, quê ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, được giới thiệu làm Trưởng Ban Công tác ĐB. Bà Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII và là ĐBQH khóa XIII, XIV. Tháng 8-2013, bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Sau đó, bà được điều động giữ chức Phó Ban Công tác ĐB vào tháng 3-2020.

Nhân sự được giới thiệu bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước là ông Trần Sỹ Thanh. Ông Thanh sinh năm 1971, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII. Ông Trần Sỹ Thanh từng trải qua các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2010-2015, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 24-12-2017, ông Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ngày 24-8-2020, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH.