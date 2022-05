Ngày 25-5, UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa có kết luận về việc cấp sổ đỏ cho 5 hộ dân tại xã Canh Hòa, huyện Vân Canh. Theo đó, các hộ này được giao đất, cấp sổ đỏ không đúng quy định của Luật Đất đai.

Người dân địa phương tố cáo việc đất rừng vào nhà một số quan chức xã Canh Hòa.

Cụ thể, tháng 10-2008, khi đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Canh Hòa, ông Đoàn Văn Mức (nguyên Bí thư Đảng ủy xã) có đơn xin giao đất và cấp sổ đỏ đối với thửa đất có diện tích 150.277 m2. Trong đơn, ông Mức khai nguồn gốc đất này do bản thân tự khai hoang vào năm 1996. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy thửa đất này là đất lâm nghiệp do UBND xã Canh Hòa quản lý, không phải do ông Mức khai hoang, quản lý, sử dụng.

Cùng thời điểm trên, khi đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Canh Hòa, ông Đoàn Văn Môn (nguyên Chủ tịch UBND xã Canh Hòa) cũng có đơn xin giao đất và cấp sổ đỏ đối với thửa đất có diện tích 100.065 m2; ông Trần Điệp xin cấp sổ đỏ thửa đất 147.311 m2; ông Đoàn Văn Hoài xin cấp sổ đỏ thửa đất 150.277 m2 và ông Trần Trung Thạch (cùng ngụ huyện Vân Canh) xin cấp sổ đỏ thửa đất 71.391 m2.

Cũng như Chủ tịch UBND xã Canh Hòa Đoàn Văn Mức vào thời điểm ấy, 4 người nói trên khai nguồn gốc đất này là do tự khai hoang vào năm 1996 nhưng thực tế họ đều không khai hoang, quản lý, sử dụng. Đây là đất quy hoạch rừng sản xuất và đất lâm nghiệp do xã Canh Hòa quản lý.

Sau khi một số quan chức xã Canh Hòa được cấp sổ đỏ trên thửa đất công, người dân địa phương đã viết đơn tố cáo

Trên cơ sở đó, ông Lưu Mạnh Hùng (nguyên cán bộ địa chính xã Canh Hòa) đã xác nhận sai nguồn gốc cho 5 hộ dân với tổng diện tích 376.075 m2 đất lâm nghiệp, dẫn đến cấp sổ đỏ sai quy định. Còn ông Đoàn Văn Môn, thời điểm năm 2010 là Chủ tịch UBND xã Canh Hòa, do thiếu kiểm tra, tin tưởng vào cán bộ chuyên môn nên đã xác nhận sai nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của 4 hộ dân, dẫn đến đề nghị UBND huyện Vân Canh cấp sổ đỏ sai quy định. Ông Môn còn lợi dụng sự ảnh hưởng của bản thân để xin giao đất và cấp sổ đỏ cho mình sai quy định.

Liên quan các sai phạm trên còn có ông Nguyễn Trọng Hường, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và 3 cán bộ thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cùng Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện này trong việc đề xuất, tham mưu, ký quyết định giao đất, cấp sổ đỏ cho 5 hộ dân không đúng quy định.

Với những sai phạm trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Canh đã đề nghị thu hồi diện tích đất được cấp sổ đỏ trái pháp luật đối với 5 hộ dân, đồng thời đề nghị xử lý kỷ luật về mặt Đảng, chính quyền đối với các cán bộ liên quan.