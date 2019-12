Ngày 3-12, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết vừa phối hợp Công an huyện Minh Hóa bắt quả tang đối tượng Đinh Thành Nho (SN 1968, ngụ xã Hóa Tiến) là giám đốc Công ty TNHH Thương mại 68, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép pháo.



Trước đó, ngày 29-11, Tổ công tác phát hiện tại trụ sở công ty do Nho làm giám đốc và Đinh Thành Quân (SN 1989) là con trai Nho đang chuẩn bị giao dịch, mua bán pháp trái phép pháo nên ập vào bắt quả tang.

Cán bộ Công an (áo đen) đang kéo Đinh Thành Quân (áo đỏ) thoát khỏi bánh xe của bố đẻ - hình cắt từ Camera.

Thấy công an, Nho có ý định bỏ trốn nên leo lên xe ô tô Mazda 3, BKS: 73A-051.27 đâm thẳng vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên lại trúng vào Quân, khiến Quân té ngã. Rất may lực lượng cảnh sát hình sự đã dũng cảm, phản ứng nhanh, kéo Quân ra khỏi bánh xe lùi của Nho khi thoát chạy khỏi hiện trường.

Trong lúc khống chế các đối tượng, một cán bộ trong tổ công tác bị thương nhẹ ở cánh tay.

Tang vật pháo lậu

Tại hiện trường, tổ công tác thu được 50 hộp pháo hoa các loại, một số chứng cứ liên quan đến việc tàng trữ pháo trái phép. Đặc biệt là tại kho phía sau công ty do Đinh Thành Nho làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện một khối lượng lớn gỗ quý các loại. Số gỗ đã chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 30-11, Đinh Thành Nho đã đến công an tự thú và khai nhận tàng trữ 50 hộp pháo các loại với tổng trọng lượng 67,9 kg. Số pháo trên được Nho mua từ một người Lào không rõ tung tích, mỗi hộp có giá 420.000 đồng, với ý định chơi Tết.