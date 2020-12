Ngày 26-12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Trương Ngọc Tuấn, 26 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TP Dĩ An để điều tra về tội "giết người".

Theo Công an tỉnh Bình Dương, vào lúc 13 giờ 30 ngày 25-12, Tuấn điều khiển xe tải BKS 61C-340.76 lưu thông vào con hẻm trên đường Bùi Thị Xuân, thuộc khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, TP Dĩ An. Lúc này, ông Nguyễn Ngọc Lực (40 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đi xe máy cùng chiều và vượt lên trước đầu xe tải của Tuấn.



Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, phục vụ điều tra.

Tuấn nhấn ga vượt qua xe máy của ông Lực và ép xe ông Lực vào lề đường sau đó hai bên xảy ra cãi vã.

Do bị ông Lực cản, không cho đi nên Tuấn lấy một cơ bida dài khoảng 70 cm trên cabin xuống đánh nhiều phát vào đầu, vai, lưng và mông làm ông Lực té ngã và chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Tuấn rời khỏi hiện trường, tới chiều tối cùng ngày ra cơ quan công an đầu thú.