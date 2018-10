Bị yêu cầu dừng xe, thanh niên chém 2 công an trọng thương

03/10/2018 12:03

Sáng 3-10, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đang điều tra đối tượng Đinh Văn Mạnh (SN 1993, trú thôn Kế Tân, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) vì hành vi chém hai chiến sỹ công an bị thương khi đang làm nhiệm vụ.



Trước đó, khoảng lúc 20 giờ 30 phút tối 2-10, tổ công tác thuộc Đội CSGT, Công an huyện Phú Thiện đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 25, đoạn qua thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện thì phát hiện Đinh Văn Mạnh điều khiển xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng nên ra tín hiệu dừng lại kiểm tra.



Hai công an tại huyện Phú Thiện bị dùng dao chém trọng thương - ảnh minh hoa

Tuy nhiên, vừa dừng xe thì Đinh Văn Mạnh bất ngờ cầm một con dao rựa tấn công tổ công tác. Sau khi chém công an viên Đinh Quang Thiện (Công an thị trấn Phú Thiện) bị thương vùng đầu, Đinh Văn Mạnh tiếp tục dùng dao chém vào xe mô tô đặc chủng của công an. Khi Công an huyện Phú Thiện huy động lực lượng vây bắt, Đinh Văn Mạnh dùng dao rựa chém tiếp, làm thượng uý Đặng Văn Mạnh (Đội Cảnh sát điều tra) bị đứt tai trái, đứt cơ bắp tay trái và nứt sọ.



Sau đó, Đinh Văn Mạnh đã bị lực lượng chức năng và người dân địa phương phối hợp bắt giữ.



Hoàng Thanh