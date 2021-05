Ngày 18-5, tin từ Phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh An Giang cho biết đã tiếp nhận nhiều tin báo của người dân về việc bị những số điện thoại lạ gọi đến tự xưng là số tổng đài viên của đơn vị này yêu cầu nộp tiền phạt nguội do vi phạm trật tự an toàn giao thông.



Lực lượng CSGT trực tổng đài theo dõi vi phạm giao thông

Theo trình báo của ông Nguyễn Văn N. (53 tuổi; ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên), mới đây, ông N. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ (0839.95380...). Người gọi đến tự xưng là số tổng đài viên của CSGT cho biết ông N. đã có biên lai phạt nguội do vi phạm giao thông.

Người này yêu cầu ông N. phải kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng để chuyển vào tài khoản định sẵn. Ngoài ra, người này còn yêu cầu ông N. phải giữ bí mật với gia đình, kể cả nhân viên ngân hàng về mục đích chuyển tiền.

Thấy vụ việc không bình thường nên ông N. đến cơ quan công an trình báo.

CSGT tiếp công dân để giải quyết vấn đề có liên quan

Trung tá Lê Thắng Lợi, Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh An Giang, cho biết tất cả các trường hợp bị xử lý phạt nguội đều có thông báo bằng văn bản vi phạm của đơn vị đến chủ phương tiện hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan. Người được thông báo mang đầy đủ giấy tờ cần thiết đến nơi thông báo để giải quyết vụ việc vi phạm.

"Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này. Tuyệt đối không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, chứng minh nhân dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực OTP, địa chỉ email) cho kẻ lạ. Phải ghi nhận thông tin số điện thoại gọi đến và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để ngăn chặn xử lý kịp thời, đúng pháp luật" - trung tá Lợi khuyến cáo.