Tại Nghệ An, do hợp thổ nhưỡng, đem lại giá trị kinh tế cao nên hiện nay ngoài huyện Thanh Chương, cây chè còn được trồng tại một số huyện khác: Anh Sơn, Con Cuông. Hiện tổng diện tích trồng chè tại Nghệ An khoảng hơn 12.000 ha, sản lượng chè búp tươi hằng năm đạt 156.000 tấn (tương đương 31.200 tấn chè khô).