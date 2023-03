Liên quan vụ "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau" xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản, ngày 1-3, ông Bùi Tứ Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau, cho biết đang báo cáo các ngành chức năng xin phương án cưỡng chế, tháo dỡ.



"Sẽ xử lý trách nhiệm cán bộ liên quan dẫn đến sai phạm trên. Tuy nhiên, đây là công trình lớn, cần có thời gian xin ý kiến và làm cho có trách nhiệm" – ông Hải giải thích.

"Biệt phủ đẹp nhất Cà Mau" xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản gây xôn xao dư luận

Cận cảnh "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau"

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, cộng đồng mạng "dậy sóng" khi tài khoản Facebook "Ho Tap" liên tục đăng tải hình ảnh, clip... về quá trình xây dựng tòa nhà được giới thiệu là "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau". Tuy nhiên, khi ngành chức năng kiểm tra thì xác định công trình này đã xây dựng trên phần đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Sau đó, UBND xã Tân Thành,TP Cà Mau đề nghị tạm ngừng thi công công trình.

Theo báo cáo của UBND TP Cà Mau, ông H.A.T – chủ nhân "biệt phủ" - đã xây dựng công trình trên 2 thửa đất nuôi trồng thủy sản, không được chuyển đổi quyền sử dụng đất. Công trình bao gồm khối nhà chính có diện tích xây dựng 294,79 m2, 3 tầng (đã hoàn thành khoảng 90%), nhà cặp hàng rào diện tích xây dựng 339,74 m2. Sau thời gian cho chủ hộ tự tháo dỡ đã hết, UBND TP Cà Mau đã trình phương án cưỡng chế căn "biệt phủ" trên.

Nói về lý do xây dựng công trình không phép, ông H.A.T cho hay do không am hiểu pháp luật nên đã dẫn đến vụ việc đáng tiếc này. Ông cũng khẳng định sẽ chấp hành mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.