Trưa 12-8, kho chứa dăm gỗ và viên nén sinh học của Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường để chữa cháy.

Nhà kho Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài bất ngờ bốc cháy dữ dội vào trưa nay

Tuy nhiên, do trời nắng nóng, có gió to, trong khi đó nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Do vậy, lực lượng chữa cháy tiến hành phun nước cô lập khu vực nhà kho đang bị cháy, sau đó mới tiến hành dập lửa.

Đại tá Võ Quang Cát, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Định, cho biết đã huy động tổng cộng 15 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, đám cháy đã được cô lập với khu vực xung quanh. Sau đó, các chiến sĩ PCCC vào bên trong nhà kho để dập lửa.

Toàn bộ nhà xưởng gần 9.000 m2 bị thiêu rụi

Theo ước tính ban đầu, có gần 9.000 m2 nhà xưởng bị thiêu rụi. Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài, cho biết có khoảng 6.000 tấn nguyên liệu như củi, dăm bào… bị cháy. Hệ thống máy móc, dây chuyền ở xưởng sản xuất viên nén có giá trị khoảng 120 tỉ đồng cũng bị lửa làm hỏng.