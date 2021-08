Chiều 16-8, UBND thị xã An Nhơn đã có văn bản gửi Công ty Điện lực Bình Định, Điện lực An Nhơn về việc tạm hoãn nộp tiền điện tháng 8-2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Công văn của UBND thị xã An Nhơn đề nghị cho người dân địa phương tạm hoãn nộp tiền điện tháng 8-2021

Theo UBND thị xã An Nhơn, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đang diễn biến rất phức tạp, các ca lây nhiễm trong cộng đồng thời gian gần đây vẫn tiếp tục xuất hiện. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch và sớm khống chế dịch Covid-19, UBND thị xã An Nhơn đang triển khai các giải pháp quyết liệt, trong đó thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Do vậy, UBND thị xã An Nhơn đề nghị Công ty Điện lực Bình Định, Điện lực An Nhơn cho người dân địa phương được tạm hoãn nộp tiền điện tháng 8-2021 để đảm bảo việc giãn cách xã hội trên địa bàn.

Thị xã An Nhơn phong tỏa một khu vực ở phường Bình Định sau khi phát hiện nơi này có ca Covid-19 trong cộng đồng

Tính đến thời điểm này, thị xã An Nhơn là địa phương có số người mắc Covid-19 nhiều nhất tỉnh Bình Định với 127 ca. Ngoài ra, thị xã An Nhơn cũng là địa phương (cấp huyện) duy nhất ở Bình Định đã và đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn.