Sáng 11-4, Công an tỉnh Bình Định cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh này đang tiếp tục điều tra để xử lý hàng chục đối tượng về hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán karaoke Lasvegas, thuộc phường Đập Đá, thị xã An Nhơn.

Nhóm thanh niên dự tiệc sinh nhật có sử dụng ma túy tại quán karaoke Dragon trên đường Lê Duẩn, TP Quy Nhơn

Thông tin ban đầu, lúc 0 giờ15 phút ngày 10-4, lực lượng PC04 Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an thị xã An Nhơn kiểm tra đột xuất quán karaoke Lasvegas tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn. Qua đó đã phát hiện 32 người trong phòng hát karaoke có biểu hiện phê ma túy. Kết quả test nhanh xác định có 25 người dương tính với ma túy, trong đó có 13 nữ.

Trước đó, đêm 1-4, PC04 Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an TP Quy Nhơn kiểm tra quán karaoke Dragon trên đường Lê Duẩn, TP Quy Nhơn và phát hiện 44 thanh niên dương tính với ma túy, trong đó có 17 nữ.

Cũng tại Bình Định, khoảng 21 giờ 30 phút tối 25-3, Công an huyện Tuy Phước kiểm tra đột xuất tại phòng hát số 4 của quán karaoke Hồng Nhung ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước thì phát hiện 6 đối tượng gồm 3 nam và 3 nữ có biểu hiện phê ma túy. Qua test nhanh, cả 6 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong phòng hát karaoke tại huyện Tuy Phước vừa bị phát hiện

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ những tang vật nghi là chất ma túy, gồm 1 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng, 1 gói ni lông bên trong chứa 1 viên nén màu nâu có chữ No hear, 1 gói ni lông bên trong chứa hạt tinh thể, 1 mảnh viên nén màu nâu, 1 mảnh viên nén màu xanh.