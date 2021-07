Chiều 29-7, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 với lãnh đạo thị xã An Nhơn.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 chiều 29-7 tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: Thảo Khuy

Theo báo của UBND thị xã An Nhơn, hiện địa phương này có 33 ca Covid-19 tại nhiều xã, phường. Đặc biệt, thị xã An Nhơn đang xuất hiện nhiều điểm lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của lãnh đạo thị xã An Nhơn và các sở, ngành liên quan về tình hình dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu thị xã An Nhơn thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thị xã An Nhơn theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 30-7.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Phi Long cũng yêu cầu thị xã An Nhơn tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, bố trí trụ sở cho sở chỉ huy tiền phương làm việc, có đầy đủ các tiểu ban như tiểu ban chuyên môn, hậu cần, nhân lực, vắc-xin.

Thị xã An Nhơn trong những ngày giãn cách xã hội

Các sở, ban, ngành tính toán các phương án cho công nhân ở lại cơ sở sản xuất làm việc theo phương án "3 tại chỗ", cơ sở nào không thực hiện thì cho công nhân về. Lên phương án vận chuyển hàng hóa, chuẩn bị nhu yếu phẩm, chuẩn bị phương án điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ, tăng cường các khu cách ly tập trung…

Trước đó, ngày 19-7, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã An Nhơn. Theo đó, từ 0 giờ ngày 20-7, áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội 15 ngày trên địa bàn thị xã An Nhơn để phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với phường Bình Định; các xã, phường còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15.

Ngày 21-7, UBND thị xã An Nhơn đã ban hành văn bản về việc tạm thời giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại 2 phường Đập Đá và Nhơn Hưng, thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 22-7.