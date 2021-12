Chiều 28-12, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết lực lượng hình sự đã bắt được Trần Văn Hùng (ngụ xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng), nghi can trong vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch của ngân hàng BIDV trên quốc lộ 13 (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) và tịch thu toàn bộ tang vật vụ cướp.

Phòng giao dịch của ngân hàng BIDV nằm trên quốc lộ 13 (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) nơi xảy ra vụ cướp

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và đã bắt được nghi can Hùng gần nơi cư trú. Theo lời khai ban đầu, Hùng cho biết do túng quẩn nên làm liều cướp ngân hàng với số tiền khoảng gần 500 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ tang vật một súng giả được Hùng dùng để uy hiếp nhân viên ngân hàng khi cướp tiền.