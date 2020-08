Ngày 16-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Thanh Tuấn (SN 1999, ngụ TP Cần Thơ), Hoàng Gia Lâm (SN 1999, ngụ Đắk Lắk) về hành vi cướp tài sản.



Đối tượng Lâm (trái) đã bị công an bắt giữ và Vinh đang bỏ trốn.

Trước đó vào tối 3-8, do thiếu tiền tiêu xài, Tuấn rủ Lâm và Vinh gọi xe taxi Grab do anh Nguyễn Hồng Hà (SN 1984, ngụ Bình Dương) làm tài xế đến khu vực chợ Đông Đô (phường An Phú, TP Thuận An) để chở về TP Thủ Dầu Một. Tuy nhiên khi đến đoạn đường vắng thuộc phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Tuấn bất ngờ rút dao khống chế anh Hà sau đó cướp tiền và điện thoại di động.

Sáng 4-8, Tuấn đang lẩn trốn trong khu công nghiệp thuộc phường Phú Tân thì bị Công an bắt giữ. Thấy đồng bọn bị "sa lưới", ngày 14-8, Lâm đã đến công an đầu thú, còn Vinh hiện đang bỏ trốn.