Chiều 8-1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang phối hợp với công an huyện Đồng Phú tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân liên quan đến thi thể người đàn ông được phát hiện đang phân hủy dưới suối Rạt.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để tìm nguyên nhân.

Trước đó khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn Linh (ngụ thành phố Đồng Xoài) cùng một người bạn đi đánh bắt cá ven bờ suối Rạt. Khi đến đoạn thuộc ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, anh Linh nghe mùi hôi nên tìm phía dưới suối thì phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy nổi lên giữa dòng suối liền trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Đồng Phú và công an xã Đồng Tiến nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Suối Rạt nới phát hiện thi thể người đàn ông nghi đã bị chết lâu ngày.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi (chưa rõ danh tính), tử vong nhiều ngày trước. Thi thể đang trong quá trình phân hủy, trên người vẫn còn mặc một bộ quần áo màu nâu đất.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.