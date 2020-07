Cơ quan công an thực nghiệm hiện trường vụ truy sát

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đã bắt giữ Ngô Đức Thọ (32 tuổi), chủ doanh nghiệp san lấp mặt bằng, tổ chức khai thác cát trái phép tại xã Tân Bình, thị xã La Gi. Ông Thọ bị bắt giữ sau khi một tổ công tác của Công an La Gi đến TP HCM xác minh và bắt giữ Hồ Văn Cư (28 tuổi, tạm trú đường Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5) và tạm giữ hình sự một thanh niên tên Chung Hoàng Tấn (ngụ Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8). Tấn được xem là người nhận dạng chỉ điểm, không trực tiếp tham gia vụ chém người.



Chủ doanh nghiệp khai thác cát Ngô Đức Thọ là kẻ chủ mưu của vụ truy sát

Từ lời khai của Cư và Tấn, công an đã lần ra chủ mưu vụ chém người là chủ doanh nghiệp khai thác cát Ngô Đức Thọ ở La Gi. Tại cơ quan công an, Thọ khai nhận do nghi ngờ ông Phạm Văn Mười là người tố cáo hành vi khai thác cát trái phép của mình nên đã hai lần bỏ tiền ra thuê nhóm của Cư, Tấn từ TP HCM đánh dằn mặt ông Mười. Mỗi lần trả công 20 triệu đồng.

Đối tượng Hồ Văn Cư bị bắt giữ

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, ngày 12-12-2019, ông Phạm Văn Mười – Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã La Gi họp Ban chấp hành Thị ủy La Gi để bỏ phiếu kỉ luật Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND một xã tại địa phương liên quan đến công tác quản lý đất đai, khoáng sản và ông đã có ý kiến về hình thức xử lý chưa nghiêm.

Chiều tối cùng ngày, khi đang đi trên đường Nguyễn Trãi để về nhà thì bị 2 thanh niên bịt mặt đi xe máy vượt lên dùng dao chém vào ngực. Lúc này trong túi áo ông có chiếc điện thoại và cặp kính nên vết chém không gây thương tích nặng. Nạn nhân được giám định có sáu vết thương do cùng một vật sắc gây ra, trong đó có vết thương ngực trái với tỉ lệ thương tật 12%.

Trước đó nữa, vào cuối tháng 4-2019, ông Mười cũng bị 4 thanh niên bịt mặt hành hung tại khu rẫy của mình.