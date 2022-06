Giữa tháng 5-2022, đoàn 16 du khách đến từ TP Hà Nội tắm biển tại bãi Đá Ông Địa (phường Phú Hài, TP Phan Thiết) thì có 4 du khách bị sóng cuốn ra xa. Dù được người dân phát hiện, hô hoán, nhưng do lực lượng cứu hộ thiếu nên chỉ có 2 người được cứu sống, 2 nạn nhân còn lại không qua khỏi.



Với chiều dài bờ biển 192 km, Bình Thuận có nhiều bãi tắm. Thế nhưng, công tác cảnh báo, cứu hộ tại các bãi tắm, đặc biệt là ở những bãi tắm công cộng còn nhiều hạn chế. Chẳng hạn tại bãi tắm công cộng ngảnh Tam Tân (thị xã La Gi) hiện không có ban quản lý khu du lịch để quản lý. Tại Ban Quản lý khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, dù quản lý một bờ biển trải dài nhưng không có nhân viên cứu hộ chuyên trách, mà phụ thuộc vào các cơ sở kinh doanh du lịch.

Du khách tắm biển tại Mũi Né. Ảnh: N.V

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, địa phương đang xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn. Vì vậy phải đặc biệt chú trọng mục tiêu bảo đảm an toàn cho du khách, nhất là hoạt động vui chơi, tắm biển. Đại diện lãnh đạo sở này thừa nhận tại các bãi tắm, lực lượng cứu hộ còn thiếu do nguồn lực của các địa phương có hạn. Bên cạnh đó, trong thời gian qua do tác động của dịch Covid-19, các cơ sở kinh doanh du lịch, cơ sở quản lý bãi tắm có sự cắt giảm về nguồn nhân lực, trong đó có lực lượng cứu hộ. "Để bảo đảm an toàn cho du khách khi đến với Bình Thuận, chúng tôi đang có kế hoạch khoanh vùng những khu vực có nguy cơ đuối nước cao, những nơi có dòng chảy xa bờ, cắm có biển cảnh báo cấm để nhân dân và du khách biết. Có nghĩa sau này không phải bãi biển nào cũng tắm được, mà có những bãi chúng ta sẽ cấm, khoanh vùng. Chỉ cho tắm ở những nơi xác định an toàn, nơi đó chúng ta sẽ tập trung nguồn lực để thuận lợi cho việc cứu hộ" - ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, thông tin.

Nhờ vị trí địa lý thuận lợi và thiên nhiên ưu đãi về gió, mặt nước biển phù hợp nên các bãi biển tại Bình Thuận tổ chức được nhiều hoạt động thể thao, giải trí như lướt ván, lặn biển, mô tô nước… Đặc biệt, vào các dịp hè, những bãi tắm thu hút rất đông người dân, du khách. Việc xây dựng các bãi tắm an toàn là một trong những giải pháp thiết thực để đem lại ấn tượng du lịch an toàn trong mắt du khách. Đặc biệt khi tỉnh Bình Thuận được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023.