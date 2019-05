Bịt mặt đổ xăng đốt cửa hàng quần áo trị giá 500 triệu đồng của "vợ hờ" cho hả giận

05/05/2019 08:15

Cơ quan Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) vào chiều 4-5 đã bắt giữ được Trần Trung Cường (trú tại số 1/12/315 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), là nghi phạm đã thực hiện hành vi châm lửa đốt cửa hàng quần áo trên phố Hoàng Quý (phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) của người "vợ hờ".

Hình ảnh nghi phạm Trần Trung Cường châm lửa đốt cửa hàng quần ào của "vợ hờ" - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 4-5, lợi dụng chủ cửa hàng không có mặt, 1 nam thanh niên bịt khẩu trang bất ngờ xuất hiện, đổ xăng tại khu vực cửa rồi châm lửa đốt. Ra tay hành sự xong, đối tượng này nhanh chân rời khỏi cửa hàng trước sự ngỡ ngàng của người dân khu vực.

Sau khi phát hiện cửa hàng bị cháy, rất nhiều người quanh đó đã nhanh chóng tìm mọi cách dập lửa. Khoảng nửa tiếng sau, đám cháy được khống chế, mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại tài sản khoảng 500 triệu đồng do một lượng lớn hàng hóa bị thiêu rụi.

Toàn bộ quần áo ở tầng 1 cửa hàng cháy rụi

Quá trình tập trung xác minh điều tra, cơ quan công an đã làm rõ nghi phạm ra tay đốt cửa hàng quần áo là Trần Trung Cường, trú tại số 1/12/315 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.



Theo cơ quan công an, do có mâu thuẫn với "vợ hờ" là chị Đào Thị T.T. (29 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) nên Cường đã mua xăng về tưới trước cửa hàng của chị này rồi châm lửa đốt cho hả giận.

Được biết, Cường và chị T. hiện đang chung sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa có đăng ký kết hôn.

Tr.Đức