Bộ Chính trị chỉ định Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ làm Bí thư Hà Nam

21/07/2019 16:59

Tỉnh ủy Hà Nam sáng nay 21-7 đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.



Tại hội nghị, ông Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Thủy nhận nhiệm vụ công tác mới - Ảnh: Báo Hà Nam

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy.

Ông Phạm Minh Chính đánh giá bà Lê Thị Thủy là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau ở cả địa phương và Trung ương như: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ở cương vị nào, bà Lê Thị Thủy cũng có ý chí phấn đấu vươn lên, giữ gìn phẩm chất đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị ở cương vị công tác mới vinh dự rất lớn song trách nhiệm hết sức nặng nề, tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cần nhanh chóng tiếp nhận công việc, gương mẫu và nêu cao trách nhiệm người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, tiếp tục rèn luyện, trau dồi lý luận, bám sát thực tiễn cùng Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam đoàn kết, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, chương trình công tác, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị; nhận thấy đây là vinh dự cũng là trách nhiệm to lớn, do vậy bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường, cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hà Nam đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bà Lê Thị Thủy sinh tháng 1-1964 tại Nghệ An, là thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Bà đã trải qua các cương vị công tác: giảng viên các trường hành chính và chính trị tại tỉnh Nghệ An, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, Phó chánh thanh tra tỉnh Nghệ An, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên (Nghệ An), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Chánh thanh tra tỉnh Nghệ An, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An. Từ tháng 10-2010 đến tháng 8-2016 làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ. Từ tháng 8-2016 đến tháng 7-2019 làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiêm tra Trung ương. Từ tháng 7-2019, được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam .

Bà Lê Thị Thủy là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa IX, XIV.





B.T.V