Ngày 12-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) in thông tin "Nơi sinh" vào mục bị chú của Hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15-9-2022.



Cục Quản lý Xuất nhập cảnh khẳng định hộ chiếu mẫu mới đạt tiêu chuẩn

Bên cạnh đó, Bộ Công an có Công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp Hộ chiếu Việt Nam cho công dân Việt Nam in thông tin "Nơi sinh" của công dân vào phần bị chú của Hộ chiếu. Cùng với đó, Bộ Công an báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc đưa mục "Nơi sinh" vào trường thông tin trong các loại hộ chiếu do Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam.

Trước đó, Cộng hòa Czech, Đức và Tây Ban Nha đã thông báo không công nhận mẫu hộ chiếu mới bìa xanh tím than của Việt Nam được bắt đầu cấp từ ngày 1-7. Cùng với đó, Đại sứ quán Đức ra thông báo từ ngày 27-7; Đại sứ quán Tây Ban Nha và Cộng hòa Czech có tuyên bố tương tự lần lượt vào ngày 1-8 và 2-8.

Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã quyết định đối với mục đích xin thị thực (visa), hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp kể từ ngày 1-7-2022 mà không có thông tin nơi sinh sẽ phải bổ sung trang bị chú của Chính phủ Việt Nam về nơi sinh.

Lý do được các đại sứ quán này đưa ra cùng là vì mẫu hộ chiếu mới không có thông tin về nơi sinh, gây khó khăn khi tra cứu và xác minh danh tính.

Ngoài các nước nêu trên, một số Đại sứ quán Anh, Đại sứ quán Pháp ra thông báo sẽ vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam và cấp thị thực bình thường cho tới khi có thông báo mới

Sau khi có thông tin hộ chiếu mới chưa được một số nước công nhận, ngày 27-7, đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an khẳng định hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở đúng luật, đúng quy định và đúng quy chuẩn quốc tế.