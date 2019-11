Ngày 8-11, Bộ Công an cho biết sau khi xác định danh tính các nạn nhân, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã liên hệ với từng gia đình nạn nhân để thông báo một số thông tin liên quan đối với những nạn nhân này.



39 thi thể phát hiện trong thùng xe container tại Anh gióng lên hồi chuông cảnh báo về xuất khẩu lao động trái phép - Ảnh: Reuters

Danh tính 39 nạn nhân:

1. Đinh Đình Bình; quê quán: Hải Phòng

2. Võ Nhân Du; quê quán: Hà Tĩnh

3. Cao Tiến Dũng; quê quán: Nghệ An

4. Nguyễn Tiến Dũng; quê quán: Quảng Bình

5. Lê Văn Hà; quê quán: Nghệ An

6. Nguyễn Ngọc Hà; quê quán: Quảng Bình

7. Nguyễn Văn Hiệp; quê quán: Nghệ An

8. Trần Ngọc Hiếu; quê quán: Hải Dương

9. Hoàng Văn Hợi; quê quán: Nghệ An

10. Nguyễn Bá Vũ Hùng; quê quán: Thừa Thiên - Huế

11. Trần Mạnh Hùng; quê quán: Hà Tĩnh

12. Nguyễn Huy Hùng; quê quán: Hà Tĩnh

13. Nguyễn Văn Hùng; quê quán: Nghệ An

14. Võ Văn Linh; quê quán: Hà Tĩnh

15. Trần Hải Lộc; quê quán: Nghệ An

16. Nguyễn Đình Lượng; quê quán: Hà Tĩnh

17. Phạm Thị Trà My; quê quán: Hà Tĩnh

18. Võ Ngọc Nam; quê quán: Nghệ An

19. Trần Thị Ngọc; quê quán: Nghệ An

20. Nguyễn Văn Nhân; quê quán: Hà Tĩnh

21. Bùi Thị Nhung; quê quán: Nghệ An

22. Trần Thị Mai Nhung; quê quán: Nghệ An

23. Phạm Thị Ngọc Oanh; quê quán: Nghệ An

24. Nguyễn Huy Phong; quê quán: Hà Tĩnh

25. Nguyễn Minh Quang; quê quán: Nghệ An

26. Đinh Đình Thái Quyền; quê quán: Hải Phòng

27. Nguyễn Trọng Thái; quê quán: Nghệ An

28. Bùi Phan Thắng; quê quán: Hà Tĩnh

29. Phan Thị Thanh; quê quán: Hải Phòng

30. Cao Huy Thành; quê quán: Nghệ An

31. Lê Ngọc Thành; quê quán: Nghệ An

32. Trần Thị Thơ; quê quán: Nghệ An

33. Trần Khánh Thọ; quê quán: Hà Tĩnh

34. Hoàng Văn Tiếp; quê quán: Nghệ An

35. Nguyễn Đình Tứ; quê quán: Nghệ An

36. Nguyễn Thọ Tuân; quê quán: Nghệ An

37. Dương Minh Tuấn; quê quán: Quảng Bình

38. Đặng Hữu Tuyên; quê quán: Nghệ An

39. Nguyễn Thị Vân; quê quán: Nghệ An.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23-10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong thùng xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh. Tối ngày 7-11, Bộ Công an thông báo cho biết 39 người gặp nạn trong thùng xe container ở Anh đều là người Việt Nam. 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, bắt giữ một số đối tượng liên quan để điều tra về việc "tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép".