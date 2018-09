Bộ Công an gửi thư khen vụ phá đường dây đánh bạc của "xã hội đen"

29/09/2018 13:06

Ngày 29-9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Cục A06 (Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Gia Lai trước thành tích đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.



Thư khen nêu, lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo về việc Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục A06, Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Gia Lai đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng Internet cho hàng trăm đối tượng tại các tỉnh, TP với số tiền hàng trăm tỉ đồng, bắt giữ 10 đối tượng, thu hơn 400 triệu đồng, 2 khẩu súng, 12 viên đạn cùng nhiều vật chứng khác.

Các đối tượng Vi, Huy, Việt, Trường và Quốc Đông (từ trái sang) bị bắt Ảnh: Công an cung cấp

"Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của công an các địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân" – thư khen nêu.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, sau thời gian lập chuyên án, ngày 22-9, Công an tỉnh Quảng Nam triển khai đồng thời 3 tổ trinh sát với gần 90 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Cục A06, Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt tiến hành giữ người, tổ chức khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.

Tại tỉnh Quảng Nam, công an bắt giữ 4 đối tượng gồm Huỳnh Quốc Việt (SN 1981), Huỳnh Văn Trường (SN 1988; cùng ngụ xã Đại Hiệp), Hạ Ngọc Vi (SN 1988), Nguyễn Công Huy (SN 1985; cùng ngụ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc); áp dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý 2 đối tượng.

Nguyễn Việt Cường và Ngô Văn Dũng

Tại TP Đà Nẵng, công an bắt giữ Nguyễn Quốc Đông (SN 1989; ngụ thôn Nhơn Thọ, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang); áp dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý 3 đối tượng. Tại tỉnh Gia Lai, bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Việt Cường (SN 1988; ngụ phuờng Phù Đổng, TP Pleiku) và Ngô Văn Dũng (SN 1990; ngụ thôn Đức Thành, xã Iasao, huyện Iagrai); áp dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý 4 đối tượng. 3 đối tượng ra đầu thú gồm Lê Văn Khương (SN 1974), Phạm Văn Đông (SN 1991; cùng ngụ thị trấn Ái Nghĩa) và Trương Thái Hiền (SN 1982; ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Tang vật vụ án Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, từ tháng 7-2018, Việt, Huy, Vi, Trường cùng nhiều đối tượng sử dụng mạng Internet tổ chức đánh bạc với số tiền lên đến trên 600 tỉ đồng. Đa phần các đối tượng tham gia đường dây đã có tiền án tiền sự ở các địa phương như Quảng Nam, Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Đà Nẵng, TP HCM và một số tỉnh, thành khác, kéo theo nhiều hành vi vi phạm khác như cho vay nặng lãi, xiết nợ, đòi nợ theo kiểu xã hội đen, cưỡng đoạt tài sản... Hiện công an tiếp tục thu thập thông tin, mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Q.Vinh