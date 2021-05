Ngày 18-5, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, có Thư khen gửi anh Nguyễn Trần Minh, sinh năm 1976, tài xế taxi, thường trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, đã dũng cảm khống chế đối tượng đặc biệt nguy hiểm trên đoạn đường Cienco 5 (Khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội).



Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, tới thăm hỏi, động viện tài xế dũng cảm Nguyễn Trần Minh

Trong thư khen, lãnh đạo Bộ Công an cho biết được báo cáo vào hồi 16 giờ, ngày 16-5, trong lúc điều khiển xe ô tô hãng taxi G7 biển kiểm soát 30A-388.54 tại đoạn đường Cienco 5 thuộc địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, anh Nguyễn Trần Minh bị khách đi xe là Đặng Phạm Sáu (sinh năm 1970, thường trú tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa; là đối tượng truy nã đặc biệt về hành vi Giết người) dùng dao tấn công.

Mặc dù bị đâm trọng thương nhưng anh Nguyễn Trần Minh vẫn quyết tâm khống chế, cùng với quần chúng nhân dân bắt giữ được đối tượng đặc biệt nguy hiểm. "Hành động quả cảm của anh Nguyễn Trần Minh và quần chúng nhân dân đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm đến cùng, là tấm gương điển hình, cổ vũ nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc" – Lãnh đạo Bộ Công an nêu rõ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt thành biểu dương, khen ngợi việc bắt giữ đối tượng Đặng Phạm Sáu và thành tích của anh Nguyễn Trần Minh; mong anh tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, làm nhiều việc tốt hơn nữa, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì, phối hợp Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Trần Minh; tổ chức tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng và thay mặt lãnh đạo Bộ trao thưởng đối với anh Nguyễn Trần Minh.

Theo cơ quan công an, đối tượng Đặng Phạm Sáu trước đó bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã đặc biệt về tội Giết người. Ngày 23-4-2021, Sáu cùng một người bạn đến tiệm cầm đồ Hải Lý ở phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn (huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hóa) để chuộc tài sản, nhưng chủ tiệm đã thanh lý đồ cầm cố của Sáu.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Sáu dùng dao đâm tử vong con trai của chủ tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn. Đến ngày 28-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã bị can Đặng Phạm Sáu.