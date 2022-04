Sáng 26-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp VKSND tối cao và các cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Thuận kiểm tra thực địa dự án Rừng dầu Hồng Liêm, diện tích hơn 3.200 ha.



Dự này này nằm trong số 9 dự án mà Bộ Công an thụ lý giải quyết tố giác của công dân về các dự án có dấu hiệu sai phạm tại Bình Thuận.

Dự án Rừng dầu Hồng Liêm nằm tại xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, do Công ty Cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư. Sáng 26-4, sau khi đoàn xe của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và xe công vụ tại Bình Thuận vào bên trong dự án cùng thiết bị đo đạc, kiểm kê, bảo vệ của dự án đóng kín cổng.

Xe của cơ quan chức năng vào kiểm tra dự án Rừng dầu Hồng Liêm. Ảnh: DT

Tháng 6-2008, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 1536/QĐ-UBND phê duyệt dự án Rừng dầu Hồng Liêm, với quy mô hơn 3.200 ha, thời gian thực hiện dự án là 50 năm. Dự án được lập với mục tiêu quản lý, bảo vệ khoanh nuôi, tái sinh và phát triển rừng dầu, trong đó diện tích 1.645 ha đất rừng phòng hộ, 1.427 ha đất rừng sản xuất và 197 ha đất trồng cây lâu năm do chủ đầu tư nhận chuyển nhượng từ các hộ dân.

Tháng 3 vừa qua, Công ty Cổ phần Rạng Đông bị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận xử phạt 575 triệu đồng vì thực hiện dự án khi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường, chuyển đất trồng cây lâu năm và cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn khi chưa được cho phép.

Toàn cảnh Rừng dầu Hồng Liêm

Như vậy đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kiểm tra thực địa 9 dự án đang thụ lý giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan đến vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bình Thuận.

9 dự án nói trên cơ bản đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp đo đạc kiểm tra thực địa để giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến dấu hiệu sai phạm trong giao, quản lý đất đai tại Bình Thuận.

Trước đó, vào ngày 10-2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Lương Văn Hải - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sở của tỉnh Bình Thuận liên quan đến vụ án sai phạm trong giao đất tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2. Đây là 1 trong số 9 dự án được Bộ Công an thụ lý điều tra.