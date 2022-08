Tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại phiên họp thứ 14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 10-8, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận) đề cập đến việc một số quốc gia không chấp nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

"Vậy, trách nhiệm trên thuộc về ai và biện pháp khắc phục trong thời gian tới được Bộ Công an triển khai như thế nào?"- vị đại biểu chất vấn.

Bộ trưởng Tô Lâm trả lời chất vấn về vấn đề hộ chiếu mẫu mới - Ảnh: Quochoi.vn

Trả lời đại biểu Quốc hội vấn đề trên, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định việc cấp hộ chiếu mới được thực hiện theo đúng Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam đã được Quốc hội thông qua năm 2019. Tất cả chi tiết được in trên hộ chiếu được thực hiện theo đúng quy định của luật.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế. Nhiều nước đều dùng mẫu này và không ghi nơi sinh. Hộ chiếu Việt Nam đưa ra được đa số nước chấp nhận. Chỉ có ba nước là Đức, Tây Ban Nha, Czech chưa chấp nhận. Gần đây, Tây Ban Nha đã chấp nhận hộ chiếu Việt Nam.

"Bộ Công an thực hiện việc này đúng quy định pháp luật. Một số nước không chấp thuận vì có lý do rất thực tế, họ muốn tìm hiểu xem nguồn gốc công dân vào nước họ, ở địa phương nào"- Bộ trưởng Tô Lâm nói và khẳng định đây chỉ là vấn đề kỹ thuật.

Về giải pháp, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết với cá nhân người đã được cấp hộ chiếu mẫu mới, nếu cần bổ sung nơi sinh thì các cơ quan liên quan quan sẵn sàng bổ sung ở phần bị chú nơi sinh. Về lâu dài, nếu cần bổ sung nơi sinh, Bộ Công an đề xuất với Chính phủ và các cơ quan liên quan báo cáo Quốc hội sửa Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.



"Bộ Công an chủ trì thực hiện việc này nên chúng tôi nhận trách nhiệm" - Bộ trưởng Tô Lâm trả lời chất vấn.



Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1-7, giữ nguyên kích thước so với hộ chiếu cũ, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím than và không thể hiện thông tin về nơi sinh. Vừa qua, một số nước đã thông báo chưa công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.

Phát đi thông báo về việc này, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) khẳng định hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã làm đúng quy định và thông lệ quốc tế, các vấn đề phát sinh sẽ ưu tiên xử lý qua đường ngoại giao.