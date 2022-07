Ngày 24-7, bà Vũ Thị Hoài (trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cho biết vừa nhận được văn bản từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an thông báo đã nhận khiếu nại của bà và giao cho Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai xử lý.



Theo đó, hôm 30-5-2022, bà Hoài có đơn gửi lãnh đạo Bộ Công an khiếu nại việc vào ngày 23-8-2021, chồng bà là ông Nguyễn Quang Huấn (SN 1977) đang trên đường chở ốc thì bị ông Cao Thanh Phương và nhóm người thuộc HTX Sản xuất nông nghiệp Ayun Thịnh đánh. Ông Huấn được xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể là 35%. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chư Sê không khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vụ việc.

Ông Huấn tố bị đánh chấn thương sọ não, tổn hại 35% sức khỏe nhưng công an huyện cho rằng không có căn cứ xử lý

Do đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an chuyển đơn của bà Hoài đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai để chỉ đạo giải quyết theo quy định pháp luật. Sau khi có kết quả, thông báo cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và người gởi đơn biết.

Trước đó, như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, bà Hoài có đơn gửi Công an huyện Chư Sê trình báo vào tối 23-8-2021, khi đang chở ốc từ xã Ayun lên thị trấn Chư Sê, chồng bà là ông Nguyễn Quang Huấn bị nhóm người của HTX Sản xuất nông nghiệp Ayun Thịnh vây đánh chấn thương sọ não, tổn hại 35% sức khỏe.

Sau đó, đại diện HTX Sản xuất nông nghiệp Ayun Thịnh đã đưa người đến nhà ông Huấn xin lỗi, hỗ trợ 15 triệu đồng tiền thuốc và đề nghị "giải quyết nội bộ". Tuy nhiên, vợ chồng ông không rút đơn, vẫn yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, Công an huyện Chư Sê có văn bản thông báo: "Quá trình điều tra, xác minh chưa có cơ sở xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, do vậy chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự".

Tiếp đó, bà Hoài cung cấp cho Công an huyện Chư Sê 6 file ghi âm được cho là của đại diện HTX Sản xuất nông nghiệp Ayun Thịnh cùng 2 người khác tới nhà xin lỗi, bồi thường, đề nghị giải quyết nội bộ.

Vụ việc ông Huấn tố bị nhóm người HTX Sản xuất nông nghiệp Ayun Thịnh đánh gần 1 năm nhưng vẫn chưa giải quyết xong

Công an huyện Chư Sê đã gửi các file ghi âm này đến Phân viện Khoa học hình sự phía Nam – Bộ Công an để trưng cầu giám định. Nếu có căn cứ, sẽ phục hồi điều tra với nguồn tin tố giác tội phạm của bà Hoài.

Theo lãnh đạo VKSND huyện Chư Sê, khi được mời làm việc, bà Hoài đã yêu cầu nếu vụ việc chồng bà bị đánh được phục hồi điều tra thì đề nghị thay đổi điều tra viên. Nguyên nhân, theo bà Hoài là do điều tra viên giải quyết vụ việc có dấu hiệu không công minh, khách quan trong quá trình thu thập chứng cứ, gây bất lợi cho phía gia đình.

Được biết, Phân viện Khoa học hình sự phía Nam – Bộ Công an đã có kết quả giám định các file ghi âm do bà Hoài cung cấp.