Ngày 21-8, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết đã yêu cầu công an các tỉnh, thành mời khách hàng mua đất của Công ty CP địa ốc Alibaba (viết tắt là Công ty Alibaba; có trụ sở trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức) lên làm việc để làm rõ phản ánh liên quan đến các dự án "ma" mà công ty này đang rao bán. Hiện công an các tỉnh, thành: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, TP HCM, Bình Thuận... đã gửi giấy mời và đang làm việc với các nạn nhân.

Khách hàng tụ tập tại buổi quảng cáo dự án mới ở Công ty Alibaba sáng 18-8

Trước đó, ngày 18-8, ông Thái Văn Luyện (Chủ tịch HĐQT, CEO - Công ty Alibaba) tổ chức buổi gặp mặt khách hàng để quảng cáo về dự án Khu đô thị sinh thái Ali Venice City ở tỉnh Bình Thuận. Đáng nói, tại buổi quảng cáo dự án này, ông Luyện còn cho rằng sẽ "công bố kết quả điều tra từ Bộ Công an" với cam kết các dự án mà Công ty Alibaba đang rao bán là đúng quy định của pháp luật.

Công ty Alibaba đang bị điều tra vì được cho liên quan đến các dự án "ma". Sau khi báo chí phản ánh, có khách hàng tìm đến trụ sở công ty yêu cầu gặp lãnh đạo đòi lại tiền thì xảy ra xô xát với bảo vệ và phải nhập viện cấp cứu.

Sau những lùm xùm trên, ông Thái Văn Luyện liên tục tổ chức các buổi gặp mặt khách hàng để khẳng định sự minh bạch của công ty và nói rằng công ty có đủ năng lực để giải quyết những vấn đề "khủng hoảng truyền thông".