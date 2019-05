Bộ Tài nguyên và Môi trường nói gì về quản lý, giám sát chất thải của Formosa Hà Tĩnh?

09/05/2019 10:45

Nhà máy của Formosa Hà Tĩnh

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa có thông cáo báo chí về quản lý, giám sát chất thải của Formosa Hà Tĩnh (FHS).

Trong thông cáo phát đi tối muộn ngày 8-5, Bộ TN-MT, cho biết trong những ngày qua, một số trang báo điện tử có đăng tải một số bài viết về công tác quản lý, giám sát chất thải đối với FHS, trong đó có nhiều thông tin sai lệch không đúng với bản chất sự việc gây hoang mang trong dư luận.



Bộ TN-MT khẳng định về hoạt động kiểm tra, giám sát đối với FHS, từ tháng 7-2016 đến nay, bộ đã thành lập Tổ giám sát liên ngành, thành phần gồm: Tổng cục Môi trường, đại diện một số đơn vị của Bộ TN-MT, các sở, ngành của tỉnh Hà Tĩnh, một số bộ, ngành liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học, và các cơ quan khoa học của Việt Nam.

Theo đó, tổ giám sát đã cử bộ phận thường trực của tỉnh Hà Tĩnh hằng ngày có các cán bộ có mặt tại nhà máy để giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường của FHS; định kỳ và đột xuất Bộ TN-MT phối hợp với các bộ, ngành và tỉnh Hà Tĩnh triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát.

Từ năm 2016 đến nay đã triển khai 13 đoàn giám sát công tác bảo vệ môi trường tại FHS. Theo từng đợt kiểm tra, giám sát, tổ giám sát đều trưng cầu các đơn vị phân tích, lấy mẫu. Các thông số phân tích môi trường được tổ giám sát thực hiện đầy đủ theo các Quy chuẩn Việt Nam quy định.

Về kết quả khắc phục sau sự cố và thực hiện hạng mục cải thiện, bổ sung công trình bảo vệ môi trường của FHS, Bộ TN-MT cho biết kết quả giám sát cho thấy tính đến cuối tháng 5-2017, FHS đã khắc phục xong các tồn tại, đã hoàn thành các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình xử lý chất thải để đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế theo yêu cầu tại Quyết định số 2604/QĐ-BTNMT ngày 9-11-2016 của Bộ TN-MT, gồm: Lắp đặt bổ sung hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục; bổ sung 2 bể sự cố tại trạm xử lý nước thải (XLNT) sinh hoạt; bổ sung công đoạn tiền xử lý, khử màu và lọc áp lực tại trạm XLNT sinh hoá; bổ sung 4 bồn lọc cao tải tại trạm XLNT công nghiệp; xây lắp bổ sung 2 hệ thống xử lý nước tuần hoàn dập cốc, 2 hệ thống xử lý nước mưa chảy tràn cho bãi chứa phế liệu và hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học trên diện tích khoảng 10 ha.

"Hiện nay, các dòng nước thải sinh hoạt, sinh hoá và công nghiệp đã được xử lý đạt QCVN ở các trạm XLNT cục bộ của FHS sau khi qua hệ thống hồ sinh học tiếp tục được xử lý, cải thiện tốt hơn trước khi xả ra biển, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế"- Bộ TN-MT cho hay.

Riêng việc chuyển đổi phương pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô, Bộ TN-MT khẳng định FHS đã lựa chọn công nghệ làm nguội cốc khô (CDQ) của Nhật Bản để thực hiện, dự kiến vận hành trong tháng 6-2019 theo đúng thời hạn đã cam kết.

"Kết quả giám sát của Bộ TN-MT từ tháng 7-2016 đến nay cho thấy: nước thải, khí thải của FHS trước khi xả ra ngoài môi trường luôn đạt Quy chuẩn Việt Nam cho phép, một số thông số dần tiếp cận với tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới; chất lượng môi trường biển đã an toàn, ổn định; môi trường nước ngầm và không khí xung quanh luôn đáp ứng QCVN quy định. FHS đã quản lý các loại chất thải rắn phát sinh theo đúng quy định" - thông cáo nêu rõ.

Các loại chất thải rắn phát sinh kể từ khi vận hành lò cao số 1 đến nay đều được FHS quản lý theo đúng quy định pháp luật.

Riêng đối với 1.334 tấn bùn cán nóng (thành phần chủ yếu là vảy cán) và 28.737 tấn bùn bụi phối trộn do có hàm lượng tổng dầu cao chưa được phép tái sử dụng, FHS đang lưu giữ an toàn trong thời gian chờ hoàn thành lắp đặt bổ sung thiết bị xử lý khí thải SO 2 , NOx và Dioxin/Furan tại 2 máy thiêu kết.

Đối với bùn bánh lò cao phát sinh khoảng 150 tấn/ngày (đã tái sử dụng 8.200 tấn, hiện tồn kho là 79.900 tấn), Bộ TN-MT đã yêu cầu FHS lưu giữ an toàn và xây dựng phương án tái sử dụng chất thải này nhằm thu hồi các thành phần có ích nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về môi trường.

Nhóm chất thải phải chuyển giao cho các đơn vị có chức năng xử lý: Rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 1 tấn/ngày, chất thải rắn công nghiệp thông thường (bùn thải trạm XLNT sinh hoạt, bùn thải trạm XLNT công nghiệp, gỗ thải, ni-lông thải, chất thải xây dựng,…) phát sinh khoảng 12 tấn/ngày và chất thải nguy hại (bùn thải trạm XLNT sinh hóa, nước thải súc rửa đường ống, dầu thải,…) phát sinh khoảng 20 tấn/ngày được FHS lưu giữ an toàn trong khu liên hợp trước khi chuyển giao cho các đơn vị chức năng tại tỉnh Hà Tĩnh xử lý theo quy định.

Bộ TN-MT khẳng định đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động xả thải, quản lý chất thải rắn của FHS, đảm bảo các loại chất thải trước khi xả ra ngoài môi trường phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về môi trường theo quy định; đôn đốc FHS khẩn trương hoàn thành các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình bảo vệ môi trường theo cam kết với Chính phủ Việt Nam.

Văn Duẩn