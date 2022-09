Chiều 26-9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng phó bão Noru trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.



Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã đến kiểm tra khu vực đập thủy lợi Phú Ninh (huyện Phú Ninh), kiểm tra tình hình phòng chống bão khu vực phố cổ Hội An, công trình kè biển Cửa Đại (TP Hội An).

Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác chống bão tại bờ biển Cửa Đại

Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu cả hệ thống chính trị của Quảng Nam cần vào cuộc mạnh mẽ, tích cực tuyên truyền nhân dân, sẵn sàng mọi phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro của bão. Đồng thời, đề nghị tỉnh chỉ đạo các lực lượng xung kích, tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo buộc tàu thuyền, sẵn sàng tham gia khi có tình huống phức tạp nảy sinh.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước 9 giờ ngày 27-9, đồng thời bảo đảm lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung. Trong ngày 26-9, chính quyền và người dân tỉnh Quảng Nam gấp rút triển khai các phương án phòng chống bão. Từ sáng sớm, nhiều dân quân, bộ đội được điều động giúp dân chằng chống nhà cửa.

Dân quân hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa

Ông Võ Quang Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, cho biết đến sáng nay, lực lượng chức năng gồm dân quân tự vệ, công an, biên phòng đã giúp người dân trên địa bàn đưa thuyền vào kè . Xã cũng đã chuẩn bị điểm trường tiểu học Ngô Gia Tự và Đồn Biên phòng Tam Thanh với khoảng 1.000 chỗ ở cho người dân tránh trú. Địa phương giao tổ hậu cần bảo đảm thức ăn, nước uống cho người dân đến trú ẩn.

Chằng chống di tích Chùa Cầu

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết địa phương đã chủ động các phương án trong việc phòng, chống bão Noru khi cơn bão này ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn.

Chính quyền TP Hội An đã vận động người dân, chủ các cơ sở du lịch chủ động chằng chống nhà cửa, công trình, cơ sở du lịch đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ. Hội An đã tạm dừng hoạt động khu phố đi bộ, dừng bán vé tham quan cho du khách đến khi bão số 4 tan hoàn toàn.

Khách tham quan Hội An chiều 26-9

Theo ghi nhận, trong chiều 26-9, một số du khách vẫn đến tham quan phố cổ Hội An. Tại Chùa Cầu, chính quyền địa phương đã hoàn tất việc chống đỡ di tích đặc biệt này. Ngoài ra, cây xanh tại các tuyến phố cũng được cắt tỉa nhằm tránh gãy đổ, gây hư hại di tích.

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Nam sẽ sơ tán, di dời 182.280 dân trong trường hợp bão mạnh (57.753 di dời tại chỗ; 124.700 sơ tán); sơ tán, di dời 401.901 người trong trường hợp siêu bão (di dời tại chỗ 111470; sơ tán 290.585 người).