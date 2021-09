Tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TP chiều 18-9, Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh TP HCM đã trả lời phóng viên về việc hiện nay có một số người tự xưng là nhân viên của cơ sở mai táng gợi ý với gia đình có người thân qua đời do Covid-19 nộp tiền để họ phối hợp với lực lượng quân sự đưa tro cốt về sớm nhất.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong khẳng định không có chuyện phối hợp với cơ sở mai táng để nhận tiền của thân nhân người mất do Covid-19.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh TP HCM chia sẻ tại buổi họp báo chiều 18-9

Trước mất mát đau thương của người thân và gia đình có người mất do Covid-19, Bộ Tư lệnh TP đảm nhiệm việc tiếp nhận, lưu giữ, quản lý, hỏa táng và vận chuyển tro cốt của người tử vong do Covid-19 về với gia đình.



"Bộ Tư lệnh TP đánh giá đây là nghĩa cử cao đẹp đối với những người đã khuất và những người còn sống, xuất phát từ mệnh lệnh trái tim. Bộ Tư lệnh TP chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện chặt chẽ, chu đáo, đúng các quy định. Có những lúc số người tử vong cao nên thời gian xử lý, hỏa táng chậm nhưng hiện nay việc xử lý tương đối nhanh. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh khẳng định không có chuyện phối hợp với cơ sở mai táng nhận tiền của người thân để xử lý nhanh. Tất cả đều được cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP tiếp nhận, đối xử như người thân của mình, không có chuyện phối hợp nâng giá, có gửi tiền cảm ơn cũng không nhận" - Thượng tá Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong cũng cho biết khi người dân tiếp cận những thông tin như trên cần bình tĩnh, tránh để người xấu lợi dụng. "Hãy yên tâm ở nhà thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Bộ Tư lệnh TP sẽ làm hết trách nhiệm của mình và mang tro cốt về với gia đình" - thượng tá Nguyễn Thanh Phong chia sẻ.

Cũng tại buổi họp báo, thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết qua thống kê đến ngày 16-9, Công an TP phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo F0 đi qua chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19. Công an TP đã xác minh được 33 F0 khỏi bệnh và 102 là F0, trong đó 26 trường hợp đang cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM thông tin tại buổi họp báo chiều 18-9

Với 102 F0 nói trên, có 50 trường hợp được cấp giấy đi đường. Công an TP đã thu hồi 10 giấy, trong lúc các trường hợp còn lại không thuộc diện cấp giấy đi đường. "Các trường hợp không được cấp giấy đi đường nằm trong nhóm như người đi cách ly, người đi tiêm ngừa, nhân viên y tế, người đi khám bệnh từ bệnh viện về nhà..." - thượng tá Hà cho hay.

Về công tác kiểm soát người di chuyển tại quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ, theo thượng tá Hà, tại thông báo 3660 ngày 15-9, Công an TP đã giao công an 3 địa phương này phối hợp tham mưu cho UBND quận, huyện cùng cấp để xây dựng kế hoạch mở lại một số hoạt động mà TP cho phép. Bên cạnh đó, Công an TP chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng phương án bố trí lại các chốt kiểm soát phù hợp với kế hoạch của UBND.

Ngoài ra, Công an TP cũng chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch với người lao động, nhân viên giao hàng.