Ngày 12-8, lực lượng chức năng tại xã Đồng Phú và huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang tìm kiếm 1 người mất tích khi bơi xuồng đi câu cá cùng nhóm bạn trên sông Tiền.

Lực lượng chức năng và người dân tại địa phương tìm kiếm người mất tích

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 11-8, có 5 thanh thiếu niên từ 12-18 tuổi lấy chiếc xuồng có gắn máy (loại xuồng Composite) chở nhau ra sông Tiền (thuộc thủy phận ấp Phú Thuận 1, xã Đồng Phú) câu cá. Khi ra được một đoạn xa thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn khiến xuồng lật. Do xuồng không chìm nên có 2 người đã nắm lấy xuồng chờ người cứu, 3 người còn lại đã bơi vào bờ, nhưng có 1 người bị đuối nước mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đường thủy và Phòng cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn – Công an tỉnh Vĩnh Long điều nhiều ca nô và hàng chục chiến sĩ kết hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Long Hồ và Công an xã Đồng Phú đến hiện trường cùng với người dân tích cực tìm kiếm người mất tích.