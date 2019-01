BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại từ ngày 14-2-2019

17/01/2019 11:44

Trạm thu phí BOT Cai Lậy dự kiến sẽ thu phí trở lại từ ngày 14-2-2019 - Ảnh: Lê Phong

Sáng 17-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết ngày 15-1, Tổng cục Đường bộ đã làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, chính quyền địa phương và thống nhất đề nghị Bộ GTVT phương án giảm giá và thu phí trở lại tại trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) từ 0 giờ ngày 14-2-2019, tức mùng 10 Tết Kỷ Hợi 2019.



"Đây là phương án chúng tôi thống nhất và trình lãnh đạo Bộ GTVT xem xét, quyết định" - ông Cường cho hay.

Cụ thể, giá vé áp dụng đối với nhóm phương tiện loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng) là 15.000 đồng/vé/lượt, giảm 58% so với mức thu ban đầu (35.000 đồng/vé/lượt).

Mức giá vé lượt áp dụng cho các nhóm phương tiện khác cũng giảm từ 40 - 60% so với mức giá ban đầu; mức vé tháng, vé quý cũng giảm tương ứng. "Chúng tôi đã có văn bản báo cáo, đề xuất Bộ GTVT chấp thuận phương án giảm giá vé tại dự án", ông Cường nói và cho biết, sau khi cập nhật lại phương án tài chính, thời gian thu phí của dự án khoảng 15 năm 9 tháng.

Không chỉ đề xuất giảm giá chung cho các loại phương tiện qua trạm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng kiến nghị Bộ GTVT mở rộng phạm vi miễn, giảm giá vé đối với phương tiện của người dân xung quanh trạm Cai Lậy ở bán kính 10 km, thay vì 4 km như trước đây, gồm: xã Phú An, Bình Phú, Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam (huyện Cai Lậy); xã Long Khánh, phường 2 (TX.Cai Lậy); xã An Cư, xã Mỹ Hội (huyện Cái Bè). Trong đó, các loại xe buýt và phương tiện không sử dụng để kinh doanh được giảm 100% giá vé, còn lại các phương tiện sử dụng để kinh doanh giảm 50% giá vé.

Cũng theo ông Cường, chiều qua 16-1, đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, do ông làm trưởng đoàn đã làm việc với chính quyền địa phương, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án về các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để trạm BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại từ 0 giờ ngày 14-2-2019.

Cũng trong ngày 16-1, Tổng cục Đường bộ đã có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phối hợp đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 1 qua thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Dự án BOT Cai Lậy có tổng mức đầu tư 1.398 tỉ đồng, việc thu phí bắt đầu từ đầu tháng 8-2017 nhằm hoàn vốn đầu tư cải tạo, tăng cường mặt đường 26,4 km quốc lộ 1 qua Tiền Giang và đoạn qua thị xã Cai Lậy dài 11,1 km, sửa chữa 14 cầu kết hợp xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy dài 12,1 km. Tuy nhiên, mức phí và vị trí đặt trạm được cho là vấn đề khiến người dân phản ứng dẫn tới "vỡ" trạm và trạm phải tạm dừng thu phí từ ngày 14-12-2017 cho đến nay.







Văn Duẩn