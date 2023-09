Ông Hồ Hải Nam, Giám đốc Ban quản lý (BQL) dự án quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng, cho biết sự cố bùn tràn vào khu dân cư cạnh Cụm Công nghiệp (CCN) Cẩm Lệ là do nước dâng lên ngập đường, tràn qua vỉa hè, xuống mái taluy kéo theo bùn, đất. Nguyên nhân sâu xa do nhà xưởng bên trên CCN chưa xây dựng nên nước chảy vào trong lô đất, chảy ra mái taluy kéo theo bùn, đất.

"Đúng ra, nếu xây dựng xong nhà xưởng bên trên thì nước mưa đổ xuống đường rồi xuống cống chứ không xuống vệt dân cư phía sau. Bây giờ chưa hình thành nhà xưởng nên mưa ngấm đất chảy ra taluy tạo thành dòng cuốn theo nước đổ xuống" – ông Nam trần tình.

Việc xây dựng nhà xưởng, theo ông Nam, trách nhiệm là của Sở Công Thương TP Đà Nẵng. Quận Cẩm Lệ chỉ đầu tư xây dựng dự án.

Cốt nền CCN cao hơn rất nhiều so với khu dân cư bên dưới

Ông Nam còn cho biết hiện đường chính dẫn vào dự án vẫn chưa có vì nằm trên ranh giới đất của đơn vị khác. Đơn vị thi công mới xây đường tạm. "Khi xây dựng xong mà Sở Công Thương phân bổ cho đơn vị nào thì đó là việc của sở, quận chỉ xây dựng dự án thôi" – ông Nam nói.

Về biện pháp khắc phục, ông Nam cho biết để "hết nước bên trên sẽ hết" và sẽ gia cố lại mái taluy. Biện pháp tạm thời là dầm mái taluy cho chặt xuống, dẫn nước trên mặt bơm ra đường. Nói về sự cố vừa qua, ông Nam thông tin chỉ có 1,2 hộ bị bùn, đất tràn vào nhà; còn chủ yếu là đường và kiệt. Nếu nhà dân bị hư hại đồ đạc thì đơn vị thi công sẽ hỗ trợ.

Mái taluy được thiết kế bằng đất nên trời mưa là nước kéo theo bùn, đất đổ xuống nhà dân

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Khi mưa là túc trực xử lý, hồ sơ thiết kế vốn như thế. Mái taluy bằng đất nên khi mưa thì chảy xuống chứ nếu bằng bê-tông thì không xảy ra tình trạng trên. Lỗi không phải do thiết kế mà là do quy hoạch. Địa hình khu vực này là đồi núi" – ông Nam lý giải. Hồ sơ thiết kế dự án là do Viện quy hoạch Xây dựng thực hiện, Sở Xây dựng phê duyệt.

Ông Đỗ Quốc Phương kể về sự cố "bùn ùn ùn đổ vào nhà"

Trước đó, mưa lớn trong tối 24 và sáng 25-9 đã khiến khối lượng bùn, đất lớn từ CCN Cẩm Lệ tràn vào khu dân cư. Khu vực bị ảnh hưởng là khu dân cư thuộc tổ 6 và 7, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ - nằm dưới mái taluy của CCN Cẩm Lệ. Khối lượng lớn bùn, đất đã tràn vào nhà, đường giao thông ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Theo ông Nam, khi Cụm công nghiệp có xây dựng nhà xưởng thì tình trạng trên sẽ hết

Theo người dân nơi đây, phạm vi bị ảnh hưởng của dự án cả hàng chục hộ thuộc 2 tổ trên. Từ khi dự án đi vào thi công, những ngày mưa lớn thì người dân bên dưới sống trong cảnh lo sợ. "Bùn, đất tràn vào vườn, tràn cả vào nhà. Chúng tôi phải túc trực dọn dẹp, đất canh tác phía sau thì bị bùn ngập nên hư hỏng hoa màu. Không chỉ đời sống sinh hoạt mà cả kinh tế cũng bị ảnh hưởng" – bà Phan Trần Loan Phương (tổ 6, phường Hoà Thọ Tây) cho biết.