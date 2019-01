Buồn chuyện gia đình, 1 phụ nữ định nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

15/01/2019 12:39





Lực lượng CSGT kịp thời ngắn chặn người phụ nữ này nhảy cầu tự vẫn

Vào khoảng 13 giờ 5 phút ngày 14-1, tại cầu Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh), 1 người phụ nữ do buồn chuyện ra đình đã có ý định nhảy cầu để lại xe máy nhưng rất may được các chiến sĩ CSGT đội Tuần tra Kiểm soát số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh, kịp thời cứu và động viên từ bỏ ý định.

Thượng uý Nguyễn Văn Huyên, tổ trưởng, và Thiếu uý Bùi Thành Luân cho biết: "Chúng tôi trong quá trình tiến hành tuần tra kiểm soát, khi đi đến cầu Bãi Cháy đã phát hiện người phụ nữ để xe máy trên cầu và trèo qua lan can đã ngay lập tức dừng xe. Biết người phụ nữ có ý định nhảy cầu nên chúng tôi lập tức tìm cách tiếp cận để giữ người phụ nữ nhằm tránh trường hợp xấu xảy ra. Ngay khi tiếp cận và khuyên nhủ, chúng tôi đã giữ được người phụ nữ và kéo vào nơi an toàn và đưa về Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2".

Được biết, người phụ nữ là N. T. Q. (SN 1990, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), do buồn chuyện gia đình đã tìm ra cầu Bãi Cháy tự tử.

Tr.Đức