Từ giữa sau tháng 5-2021, người dân đã thấy xuất hiện những chiếc xe buýt cỡ lớn màu xanh, chạy êm ru, không phát ra tiếng động trên một số tuyến phố chính của Hà Nội. Những chiếc xe buýt này chạy thường xuyên, từ ngày này sang ngày khác nhưng khá lạ là trên xe chỉ có tài xế chứ không có hành khách. Đó là những chiếc xe buýt điện chạy thử nên chưa đón, chở khách mà mục đích là làm quen và thử các điều kiện trên tuyến để chuẩn bị đi vào vận hành chính thức, cũng như kết nối với mạng lưới vận tải hành khách công cộng của thành phố khi được cơ quan chức năng cho phép.



Sau nửa năm chạy thử, xe buýt điện Green Bus đã chính thức được cấp phép, đi vào vận hành, khai thác thương mại một số tuyến ở Hà Nội. Trước mắt, giai đoạn đầu có 3 tuyến buýt hoạt động với 48 xe buýt điện, mỗi xe có sức chứa 68 chỗ (bao gồm cả ghế ngồi và chỗ đứng). Theo đó, tuyến buýt điện đầu tiên E03, từ khu đô thị Ocean Park (huyện Gia Lâm) - Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) hoạt động từ ngày 2-12 với giá vé 9.000 đồng/lượt; tuyến buýt E05 từ Long Biên (quận Ba Đình) - khu đô thị Smart City (quận Nam Từ Liêm) hoạt đồng từ ngày 10-12, giá vé 7.000 đồng/lượt; tuyến buýt E01 từ Bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) - khu đô thị Ocean Park, hoạt động từ ngày 20-12 tới, giá vé 8.000 đồng/lượt.

Xe buýt điện Green Bus, do Công ty VinFast sản xuất, là xe buýt điện thông minh đầu tiên mang thương hiệu "Make in Vietnam" và được vận hành bởi Công ty Cổ phần VinBus thuộc Tập đoàn Vingroup. Xe buýt chạy bằng 100% năng lượng điện, hoàn toàn không phát thải, không có mùi gây say xe và không gây ô nhiễm tiếng ồn đô thị.

Là xe buýt điện thông minh, Green Bus mang đến những tiện nghi và an toàn vượt trội cho hành khách. Xe có hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn; chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai...; WiFi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình, cảnh báo lùi, quan sát khi dừng đỗ...

Việc đưa vào vận hành tuyến xe buýt điện vì thế hướng tới đồng thời 2 mục tiêu: phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng hiện đại và góp phần bảo vệ môi trường ở Hà Nội. VinBus đã đăng ký vận hành 10 tuyến buýt mới bằng xe điện và cam kết đầu tư 150-200 xe điện cao cấp với hệ thống công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm góp phần vào sự phát triển thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Giao thông đang là một "điểm nghẽn" nan giải trong sự phát triển tại các đô thị lớn của nước ta nói chung cũng như Hà Nội nói riêng khi hệ thống vận tải hành khách công cộng còn hạn chế, còn các phương tiện giao thông cá nhân quá nhiều. Cùng với tàu đường sắt đô thị vừa đưa vào khai thác thương mại, buýt điện thông minh góp phần giải quyết một "nút thắt cổ chai" phát triển này.