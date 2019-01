Cả nước đồng loạt ra quân

16/01/2019 07:59

Theo kế hoạch vừa được Cục CSGT (Bộ Công an) ban hành, kế hoạch tổng kiểm tra bắt đầu từ ngày 21-1 và diễn ra đến 20-2. Đối tương thuộc diện kiểm soát là ôtô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách; ôtô vận tải hàng hóa, xe kéo rơ-moóc, container có khối lượng chuyên chở từ 5 tấn trở lên; xe chở xăng dầu, hóa chất, hàng nguy hiểm.



Theo Cục CSGT, lực lượng CSGT sẽ chốt chặn, tổng kiểm soát các tuyến đường cao tốc và tuyến Quốc lộ 1 (từ Lạng Sơn đến TP HCM)... "Nếu phát hiện trường hợp vi phạm nghiêm trọng như: Nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, phải đình chỉ lưu hành hoặc tạm giữ phương tiện theo quy định của pháp luật. Khi gặp các hành vi chống đối, lực lượng CSGT phải chủ động và phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh, ngăn chặn, lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định" - đại diện Cục CSGT nêu rõ.

Tại Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP xác nhận kế hoạch tổng kiểm tra khám sức khỏe định kỳ cho tài xế hoàn thành trước ngày 28-2. Sở đã có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ôtô trên địa bàn TP Hà Nội phải nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch tổng kiểm tra này. Theo đó, các đơn vị phải tổ chức kiểm tra khám sức khỏe tài xế tại các cơ sở y tế đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế; phối hợp với cơ sở y tế giám sát chặt chẽ quá trình xét nghiệm 4 loại chất gây nghiện, gồm: morphin/heroine, amphetamine, methamphentamine, marijuana (cần sa). Ngoài ra, các lực lượng chức năng tăng cường công tác theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện vận tải và người lái xe thông qua thiết bị giám sát hành trình để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý nghiêm lái xe vi phạm các quy định về an toàn giao thông như tốc độ, hành trình chạy xe, thời gian làm việc, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Theo giám đốc một doanh nghiệp vận tải ở Hà Nội, việc yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức kiểm tra sức khỏe tài xế là rất cần thiết nhằm bảo vệ cho tài sản của mình cũng như tính mạng tài xế và người dân.

Trước đó, nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh… cũng đã tăng cường lực lượng, chốt chặn kiểm tra việc sử dụng ma túy của tài xế. Sở GTVT Nghệ An cho biết trong 900 tài xế ôtô được tổ chức kiểm tra sức khỏe vào cuối năm 2018, có 10 người phát hiện dương tính với ma túy, chủ yếu là tài xế xe khách, xe tải chạy đường dài. Tại Hà Tĩnh, từ tháng 9-2018 đến nay, riêng Công an TP Hà Tĩnh phát hiện nhiều trường hợp tài xế dương tính với ma túy.

H.Thanh - N.Hưởng - Đ.Ngọc