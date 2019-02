Cả nước rộn ràng chờ bắn pháo hoa

04/02/2019 22:02

Tại tỉnh Đồng Tháp, chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra lúc 20 giờ, với nhiều tiết mục đặc sắc, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Đặc biệt dịp này, Đồng Tháp vinh dự đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia - Hò Đồng Tháp; thị xã biên giới Hồng Ngự đón nhận Huân chương lao động hạng nhất.

Năm nay, ở Đồng Tháp có 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, khoảng 15 phút, gồm: TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc và thị xã biên giới Hồng Ngự.

Người dân TP Cao Lãnh đang trông chờ thời khắc bắn pháo hoa đón giao thừa

Tại TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, dòng người rất đông tập trung về quảng trường Thanh Niên nằm trên đường Trần Hưng Đạo để xem văn nghệ và chờ đợi thưởng thức pháo hoa mừng năm mới. Lúc này, tại một số tuyến đường như: Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Phan Ngọc Hiển... đông nghẹt người và phương tiện.



Người dân TP Cà Mau ra đường chờ thời khắc bắn pháo hoa

Lực lượng công an được huy động để bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại điểm bắn pháo hoa. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT hướng dẫn người dân đậu xe vào nơi bến bãi đỗ xe để bảo đảm an toàn và giúp cho mọi người di chuyển dễ dàng. Bà Nguyễn Thị Mỹ Ba (60 tuổi) nói: "Tuy chưa tới giờ bắn pháo hoa nhưng cháu tôi cứ hối đến xem cho bằng được. Nhìn cháu cười tươi đó chính là niềm vui và hạnh phúc".

Người dân "đảo ngọc" Phú Quốc tiến về điểm bắn pháo hoa

Tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lực lượng công an đã tiến hành chặn không cho xe máy lưu thông vào khu vực bắn pháo hoa.

Chương trình bắn pháo hoa tại Phú Quốc được tổ chức khá sớm, từ 19 giờ 40 phút Người dân và du khách hò reo, thỏa thích ngắm nhìn pháo hoa sáng rực cả một góc trời.



Đông đảo bạn trẻ ở Cần Thơ có mặt tại các điểm bắn pháo hoa

Tại TP Cần Thơ, từ khoảng 21 giờ, rất đông bạn trẻ có mặt tại khu vực cầu đi bộ (bến Ninh Kiều) chờ xem bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa. Theo Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch Cần Thơ, địa phương có 6 điểm bắn pháo hoa.

Trong đó, điểm bắn pháo hoa tầm thấp đặt tại trung tâm các quận, huyện: Thốt Nốt, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. Điểm bắn pháo hoa tầm cao đặt tại nhà hàng Hoa Sứ, gần khu vực cầu đi bộ.

Đường phố, địa điểm vui chơi ở Cần Thơ trong đêm giao thừa

Thông tin từ Ban tổ chức Bắn pháo hoa TP Cần Thơ năm 2019, điểm bắn pháo hoa tầm cao có 700 quả pháo với nhiều hiệu ứng như: hoa cúc, mưa vàng, mưa bạc, liễu rũ...

Ngược trở ra các tỉnh, thành miền Trung, người dân cũng đang háo hức chào đón giao thừa và năm mới.

Tại Đà Nẵng, hơn 1 giờ trước thời khắc giao thừa, khu vực đường hoa ở chân cầu Rồng đường Bạch Đằng đông nghẹt người dân và du khách tham quan.

Khu vực đường hoa ở chân cầu Rồng đông nghẹt người

Khu vực đông người nhất là đường hoa ven sông Hàn ở đường Bạch Đằng, cạnh chân cầu Rồng. Đây cũng là điểm xem bắn pháo hoa lý tưởng nhất vào thời khắc giao thừa. Tại đây, hàng trăm người dân đổ xô về du xuân sớm.

Người dân Đà Nẵng nô nức du xuân sớm

Nhiều gia đình đến tham quan đường hoa để chuẩn bị đón giao thừa

Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại 3 địa điểm là: Cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh 3 quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà); Trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và trước Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang. Thời gian bắn pháo hoa là vào 0 giờ ngày 5-2, trong vòng 15 phút.





NHÓM PHÓNG VIÊN