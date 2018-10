Cả xóm hoảng loạn vì con nghiện lên cơn trong đêm

13/10/2018 18:25

Ngày 13-10, tin từ UBND phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết đã lập hồ sơ đưa đối tượng Lê Chí Dũng (SN 1982; ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa) đi cai nghiện theo quy định.

Con nghiện đã bị Cảnh sát 113 khống chế sau khi gây cảnh hoảng loạn cho người dân địa phương. Ảnh do Công an cung cấp.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 12-10, Dũng có biểu hiện phê ma túy đá nên dùng dao đe dọa tấn công những người xung quanh.Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Mỹ Hòa đến hiện trường khống chế Dũng. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi thì bị Dũng cầm cây dao dài khoảng 70 cm chống trả lại rồi chạy vào trong nhà. Dũng còn dùng bình gas và mắc dây điện xung quanh vách nhà để cố thủ. Một lúc sau, Dũng dùng xăng đốt nhà nhưng may mắn là lực lượng Cảnh sát 113 đã kịp thời ập vào khống chế, tước hung khí trên tay đối tượng và dập tắt được đám cháy. Tại hiện trường, công an phát hiện có nhiều kim tiêm và các bao nylon dùng để chứa ma túy đá. Tiến hành thử test nhanh, Dũng dương tính với chất ma túy.

Rất nhiều tang vật thu giữ tại nơi ở của Dũng. Ảnh do Công an cung cấp.

Con dao dài khoảng 70 cm này đã được Dũng sử dụng để dọa chém bất cứ ai đến gần. Ảnh do Công an cung cấp.

Trước đó, vào ngày 11-10, Dũng cũng đã từng đập phá đồ đạc trong nhà và phóng hỏa định đốt nhà hàng xóm nhưng đã được người dân dập tắt kịp thời.

T.Nốt