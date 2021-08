Chiều 14-8, tin từ Huyện ủy Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết huyện này đã ra các quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong đảng và chính quyền đối với 4 cán bộ xã tham gia đánh bài tại trụ sở UBND xã.



Xã Tế Lợi, nơi 4 quan xã tập trung đánh bài

Theo đó, huyện Nông Cống đã ra quyết định cách chức ông Đỗ Khắc Minh, Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa; ông Lường Khắc Nam, Chủ tịch UBND xã Tế Lợi; ông Lê Văn Duệ, Chủ tịch HĐND xã Tế Thắng và ông Ngô Minh Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tế Lợi.

Lý do, các ông này đã tham gia đánh bài trong trụ sở xã Tế Lợi và vi phạm các quy định chống dịch Covid-19. Những cán bộ kể trên cũng bị cách tất cả các chức vụ trong đảng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 6-8, tổ công tác của Công an huyện Nông Cống khi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và việc chấp hành điều lệ Công an nhân dân tại công sở xã Tế Lợi thì phát hiện tại phòng nghỉ của Công an xã Tế Lợi có 4 "quan xã" trên đang đánh bài ăn tiền và 1 người ngồi xem là ông Đỗ Khắc Phượng, cán bộ văn hóa xã Tế Lợi.

Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ tang vật là 1 bộ bài 52 cây, 655.000 đồng tiền mặt. Những người này sau đó đã bị Công an huyện Nông Cống xử phạt vi phạm hành chính do chưa cấu thành tội hình sự.