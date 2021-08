Ngày 2-8, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, đã chủ trì hội nghị trực tuyến về an sinh xã hội. Tham dự có đại diện Ủy ban MTTQ TP HCM cùng lãnh đạo các quận, huyện, TP Thủ Đức.



Hàng ngàn mô hình chăm lo

Theo báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, tính đến 31-7, TP HCM đã chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 09 cho hơn 370.000 người với tổng số tiền 578 tỉ đồng. "Nhìn chung, các phường, xã, thị trấn đã chi trả kịp thời đến các hộ dân, nhất là những người lao động tự do. Các cơ quan, đoàn thể đã giám sát tình hình chi hỗ trợ, bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần, không để người nào thiếu đói do ảnh hưởng dịch bệnh"- đại diện Ban Dân vận Thành ủy TP HCM thông tin.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị .Ảnh: HẠNH DUYÊN

Ban Dân vận Thành ủy TP HCM cho hay thời gian qua, toàn TP HCM có 445 mô hình của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xuất hiện và được nhân rộng. Từ 445 mô hình này, đến nay đã có hơn 4.000 mô hình chăm lo cho người dân, chăm lo cho lực lượng tuyến đầu. Trong đó, đáng kể là các địa phương đã vận động thêm bếp ăn thiện nguyện, các cơ sở tôn giáo cũng tham gia nấu suất ăn giúp người nghèo, người gặp khó khăn trong khu phong tỏa, cách ly; Ủy ban MTTQ TP HCM tiếp tục nhận hàng hóa, nông sản, thực phẩm của các nhà hảo tâm để phân bổ đến các địa phương và khu cách ly.

Ngoài những mô hình trên, Thành Đoàn TP HCM đã triển khai các đội tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh với gần 50.000 tình nguyện viên tham gia, trao tặng 3.000 phần quà đến với người khó khăn. Chương trình "Chuyến xe san sẻ yêu thương" đã mang 30.000 phần quà đến với các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện thu dung. Theo Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, tính đến ngày 31-7, Công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị, đoàn viên Công đoàn, người lao động đã nhắn tin ủng hộ chương trình "Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19" và quỹ ủng hộ chương trình mua vắc-xin phòng chống dịch hơn 7,7 tỉ đồng; chăm lo cho hơn 370.000 người với kinh phí 34,3 tỉ đồng.

Tuy đạt được kết quả khả quan nhưng theo bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, thời gian tới diễn biến dịch bệnh có thể còn kéo dài, nhu cầu chăm lo ngày càng tăng nên Ban Dân vận kiến nghị TP tiếp tục có chủ trương, chế độ chăm lo cho người dân. Ban Dân vận Thành ủy TP HCM đề xuất hỗ trợ thêm 1 đến 2 lần đối với người lao động ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 09 và hỗ trợ chi trả kịp thời cho 10 nhóm đối tượng ngoài Nghị quyết 09.

Tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Trần Thị Diệu Thúy cho rằng gói an sinh xã hội không nên chỉ dừng ở lương thực, thực phẩm mà cần tính đến cả những cái lo của người dân đang lo. Đó là tiền thuê trọ. Bà Thúy đề xuất TP chính thức vận động chủ nhà trọ miễn luôn tiền thuê nhà; tiền điện thì ngành điện cần giảm giá sâu nhất có thể. "Công đoàn chăm lo người lao động tham gia Công đoàn, đoàn thể, câu lạc bộ.... Thế nhưng, TP cũng còn những người lao động quá nghèo và không nằm trong hội đoàn nào và rất cần khu phố đồng cảm, thống kê sâu sát bao nhiêu người thuộc diện như vậy để hỗ trợ kịp thời" - bà Diệu Thúy lưu ý.

Không để ai thiếu đói

Tại cuộc họp trực tuyến, lãnh đạo TP Thủ Đức cho biết đã hình thành những tổ tiếp nhận, chuyển lương thực thực phẩm, đi chợ giúp người dân. Nhà nhà, người người giúp nhau vượt qua dịch, trong đó chủ nhà trọ giảm tiền trọ và chăm lo cho người thuê phòng.

Là một địa bàn tập trung nhiều công nhân, quận Bình Tân cho hay đến nay địa phương đã huy động được 64 tỉ đồng và không để hộ dân nào khó khăn thiếu đói trong đợt dịch. Ngoài ra, quận cũng vận động hơn 8.000 chủ nhà trọ giảm ít nhất 100.000 đồng tiền thuê nhà mỗi tháng và có chủ nhà trọ giảm 100%. Đặc biệt, quận đã nhận được số quà từ các nhà hảo tâm trị giá hơn 40 tỉ đồng để giúp nhiều người nghèo vượt qua khó khăn.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Hữu Hiệp cho rằng khi tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, chủ trương của TP là bảo đảm chăm lo đến hộ có hoàn cảnh khó khăn theo tinh thần có túi an sinh xã hội trợ giúp các hộ gia đình 2-4 người, hoặc phòng trọ 4 người có thể sử dụng 1 tuần lễ. Túi an sinh xã hội gồm: lương thực (phần cứng) với 10 kg gạo, mì gói và thực phẩm, nước tương, nước mắm, dầu ăn, bột nêm, đường… (phần mềm). Các túi an sinh xã hội được chuyển đến cho các hộ nghèo, cận nghèo, những công nhân, người lao động không về quê, đang ở các khu nhà trọ trên địa bàn TP.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải đã biểu dương sự quyết tâm của lãnh đạo các địa phương trong việc giúp đỡ người nghèo, người gặp khó khăn trong dịch bệnh. Theo ông, do đặc thù của TP là dân số đông và số lượng lao động nhập cư rất lớn. Một phần lớn không thuộc nhóm đối tượng được chăm lo theo hệ thống nhưng trên thực tế các gia đình khó khăn, mất việc làm đều được chăm lo. "Tất cả đều bảo đảm tính công bằng, không có sự ưu ái riêng biệt nào khi phân bổ nhu yếu phẩm, trợ cấp. Điều này thể hiện tình cảm, đạo lý và quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền TP HCM" - ông Nguyễn Hồ Hải khẳng định. Ông nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm nhằm bảo đảm không một người dân nào bị thiếu đói.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải chăm lo từ nhu yếu phẩm, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch và có người qua đời vì Covid-19. Đồng thời, phát huy mọi nguồn lực, từ doanh nghiệp chăm lo cho người dân cho đến mô hình người dân hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau; những hộ có điều kiện chăm lo cho hộ không có điều kiện để phát huy sức dân trong từng cụm dân cư. "Mỗi phường, khu phố phải có ít nhất một điểm cung ứng hàng hóa. Các địa phương cần khuyến cáo người lao động cố gắng ở lại TP và TP sẽ chăm lo, bảo đảm mức sống tối thiểu trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay" - ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Chiều 2-8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm các gia đình khó khăn, hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tại phường 4, 5 (quận 3, TP HCM). Ông Phan Nguyễn Như Khuê thăm hỏi và tặng quà cho người khó khăn tại nhà số 408/12 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP HCM . Ảnh: QUỐC THẮNG Tại mỗi hộ gia đình, ông Phan Nguyễn Như Khuê ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của người dân trước ảnh hưởng của dịch Covid-19; đồng thời gửi tặng mỗi hộ gia đình một phần quà gồm nhu yếu phẩm, thực phẩm và tiền mặt. "Tuy rằng giá trị không lớn nhưng cũng góp phần tạo động lực, hỗ trợ người dân vượt qua những ngày dịch bệnh, để cuộc sống bớt đi khó khăn" - ông Phan Nguyễn Như Khuê nói. Bà Lê Thị Hới (406/7 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP HCM) làm nghề bán vé số dạo. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, bà Hới ở nhà, không kiếm ra tiền, lại thêm bệnh tật phải ngồi xe lăn, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Khi được đoàn công tác đến thăm, bà Hới xúc động bật khóc kể về hoàn cảnh của mình. Theo bà, số tiền TP hỗ trợ vừa qua bà đã xài hết cách nay mấy hôm. Nay tiếp tục được tận tay lãnh đạo TP trao quà bà mừng lắm! Tại địa chỉ 408/12 Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5, quận 3) - là nơi cư trú do địa phương hỗ trợ cho những người lao động nghèo, bà Phan Thị Quang (SN 1954), một trong những người cư trú tại đây, làm nghề buôn bán hàng rong, bán vé số cho biết trong thời gian dịch bệnh, bà nhận được nhiều sự hỗ trợ từ khu phố, phường. "Hôm nay nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TP, tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn sự quan tâm của TP đối với người khó khăn như tôi" - bà Quang vô cùng xúc động. Trước hoàn cảnh khó khăn của các hộ gia đình, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhắc nhở, dặn dò lãnh đạo phường 4, 5 (quận 3) cần sâu sát, đẩy nhanh các hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là hỗ trợ về lương thực, thực phẩm. Ông khẳng định giữa bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, lãnh đạo địa phương và TP rất quan tâm, chăm lo đến đời sống người dân, nhất là những người nghèo, người khó khăn. Ng.Lý - Tr.Hoàng